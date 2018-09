Oro opera estable antes de decisión de tasas FED

El precio del oro cotizaba estable el miércoles mientras los inversores aguardaban los resultados de la reunión de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos, en la que analistas apuntan a que el banco central subirá las tasas de interés y brindará indicios sobre futuros incrementos.

El oro es sensible a los aumentos de las tasas porque impulsan los rendimientos de los bonos estadounidenses, reduciendo el atractivo de los activos que no rinden interés. Además suelen generar apreciaciones del dólar, volviendo al lingote más costoso para los inversores que operan con otras divisas.

A las 10:58 (GMT), el oro al contado retrocedía un 0.2%, a US$1,198.21 la onza, y permanecía cerca de un mínimo de 19 meses de US$1,159.96 alcanzado el mes pasado.

Los futuros del oro estadounidense también bajaban un 0.2%, a US$1,202.90 la onza.

Los mercados descuentan que la FED anunciará un alza de la tasa -la tercera del año- a las 18:00 (GMT), por lo que están previstos pocos cambios de precios, según Fawad Razaqzada, analista de FOREX.com.

Los inversores seguirán de cerca las proyecciones económicas y de política monetaria del banco central y una conferencia de prensa de su presidente, Jerome Powell, en busca de algo que saque al oro de su actual rango de US$1,190 - US$1,210 la onza.

El oro se ha hundido casi un 12% desde abril, ya que una economía pujante y los temores a una guerra comercial han llevado a una preferencia y consecuente escalada del dólar, que ha subido más de 5% en el mismo lapso.

Entre otros metales preciosos, la plata subía 0.4% a US$ 14.48 la onza, tras tocar un máximo de tres semanas el martes. El platino ganaba 0.1% a US$ 823.24 y el paladio aumentaba 0.3% a US$ 1,064 la onza.

