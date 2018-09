Oro opera a la baja presionado por sólido panorama para el dólar

El oro caía el martes pese a que el dólar permanecía estable frente a una cesta de monedas, mientras que a los inversores les preocupaba que el billete verde reanudara su alza ante inminentes incrementos de las tasas de interés y la escalada de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos.

Desde sus máximos de abril, el oro ha caído más de 12% y ha perdido su estatus como refugio frente al dólar, que cuando se aprecia hace que el lingote sea más caro para los inversores fuera de Estados Unidos.

"Hay un ambiente de dólar generalmente fuerte, que está manteniendo bajo presión al metal precioso", comentó el analista Marcus Garvey de ICBC Standard Bank.

A las 11:46 (GMT), el oro al contado perdía un 0.07%, a US$ 1,194.61 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0.1%, a US$ 1,198.50 la onza.

El dólar operaba estable frente a una cesta de monedas y el euro era apuntalado por menores preocupaciones con la deuda italiana, mientras que la libra esterlina operaba cerca de máximos de cinco semanas por la esperanza de un acuerdo de Brexit con la Unión Europea.



Datos de nóminas estadounidenses de la semana pasada cimentaron las expectativas de que la Reserva Federal eleve las tasas de interés en septiembre. Sería la tercera alza este año y los economistas prevén una cuarta en diciembre. Las tasas de interés más altas aumentan los rendimientos de los bonos, lo que hace menos atractivo al lingote, que no rinde intereses.

Entre otros metales preciosos, la plata perdía un 0.31%, a US$ 14.11 la onza; el platino subía un 0.37%, a US$ 785.3 la onza; y el paladio bajaba un 0.67%, a US$ 968.87 la onza, después de tocar los US$ 991.15 la onza, su nivel más alto en casi 12 semanas.



Agencia Reuters