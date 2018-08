Oro mantiene máximos de una semana antes de divulgación de minutas de la FED

Los precios del oro se estabilizaban el miércoles en su nivel más alto en una semana, ante la depreciación del dólar previo a la divulgación de las minutas de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos de agosto y conversaciones comerciales entre funcionarios chinos y estadounidenses.

Se prevé que las minutas de la FED fortalezcan las asunciones del mercado de dos alzas más de las tasas de interés este año, lo que no sería bueno para el lingote, que no rinde intereses, aunque analistas dijeron que eso ya está considerado en el precio del oro.

El alza de las tasas eleva el costo de oportunidad de tener oro, que no rinde intereses, al tiempo que impulsa al dólar, que es la divisa en la que cotiza el metal precioso.

"La FED sonaba relativamente agresiva cuando se reunió el mes pasado y el panorama probablemente sea de otra alza de tasas este año. Eso en gran medida está contemplado en el precio del oro", comentó el analista de Mitsubishi John Butler.

A las 11:15 (GMT), el oro al contado subía un 0.23%, a US$ 1,198.76 la onza, su nivel más alto desde el 14 de agosto, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos avanzaban un 0.48%, a US$ 1,205.7 la onza.

El índice dólar, que mide al billete verde frente a una cesta de importantes divisas, se depreciaba un 0.14% luego de caer a un mínimo de casi dos semanas de 95.08 en la rueda previa.

La reiteración el lunes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que no está contento con las alzas de las tasas de interés pesaron sobre el dólar, antes de la divulgación de las minutas de la Fed y del simposio económico anual de Jackson Hole, Wyoming, que comenzará el viernes.

El oro ha estado bajo presión este año, con una pérdida de más de 12% desde que tocó un máximo de US$ 1,365.23 la onza en abril, ante alzas de las tasas de interés y una fuerte apreciación del dólar.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 0.73%, a US$ 14.85 la onza. El platino ganaba un 0.5%, a US$ 797 la onza, y el paladio perdía un 0.11%, a US$ 915.25 la onza.

Fuente: Reuters