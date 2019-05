Oro extiende ganancias por guerra arancelaria entre Estados Unidos y China

El oro subía este viernes e iba camino a anotar una ganancia semanal, apoyado por las preocupaciones en torno al comercio después de que Estados Unidos elevó los aranceles sobre las importaciones de bienes chinos en medio de unas cruciales negociaciones comerciales entre los dos países.

El oro al contado sumaba 0.1% a US$ 1,285.03 la onza a las 1001 GMT y marcaba un avance de 0.5% en lo que va de esta semana. En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos se negociaban estables en US$ 1,285.60 por onza.

"Las tensiones en Oriente Medio y las disputas comerciales entre Estados Unidos y China están apoyando al oro en este momento", dijo Afshin Nabavi, vicepresidente senior de MKS SA.

Estados Unidos escaló la guerra comercial con China el viernes al aplicar aranceles de 25% a las importaciones de bienes chinos por un valor de US$ 200,000 millones. Beijing dijo que tomaría medidas en represalia.

En un asunto que incrementó la ansiedad de los inversores, bombarderos estadounidenses arribaron a una base del país en Qatar. Las naves fueron enviadas a Oriente Medio a contrarrestar lo que Washington describe como amenazas a Irán.

En cuanto a otros metales preciosos, el paladio subía 1.52% a US$ 1,313.11 por onza, mientras que la plata ganaba 0.1% a US$ 14.77 la onza y el platino avanzaba 1.8% a US$ 858.93 la onza.

Fuente: Reuters