Oro se encamina a su tercera ganancia semanal ante caída de acciones

Los precios del oro subían el viernes y se encaminaban a su tercera semana consecutiva de ganancias, ya que la caída de los mercados bursátiles incitaba a los inversores a buscar refugio en el lingote.

El oro al contado ganaba un 0.25% a US$ 1,228.02 por onza a las 10:43 (GMT). El metal ha subido un 0.9% en lo que va de la semana, luego de alcanzar el lunes un máximo de dos meses y medio a US$ 1,233.26.

Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.1% a US$ 1,231.50 la onza.

"La sensibilidad de los mercados de acciones está ayudando al oro en este momento", dijo el estratega de materias primas de Macquarie, Matthew Turner.

Todas las autoridades de la Reserva Federal respaldaron un nuevo aumento de las tasas de interés el mes pasado, según las minutas de la reunión de septiembre publicadas el miércoles.

El aumento de las tasas normalmente es negativa para el oro, ya que puede impulsar al dólar y también aumentar el costo de oportunidad de mantener lingotes.

La reciente liquidación en los mercados bursátiles mundiales ha aumentado el atractivo del oro, ya que algunos inversores lo ven como un refugio durante un período de incertidumbre política y económica.

En otros metales preciosos, el platino subía un 0.6% a US$ 830.50 por onza y el paladio ganaba 1% a US$ 1,081 por onza y avanzaba más de 1.4% en la semana. La plata, en tanto, ganaba un 0.6% a US$ 14.63.



