Oro cierra en máximo de dos meses y medio por caída de bolsas

El oro subió el lunes a un máximo en dos meses y medio ya que las caídas en las bolsas globales, exacerbada por la creciente tensión entre Arabia Saudita y las potencias occidentales, obligó a los inversores a buscar seguridad y a desarmar algunas apuestas bajistas contra el metal.

En las últimas operaciones de la jornada, el oro al contado ganaba un 0.7% a US$ 1,226.50 la onza, tras subir más temprano un 1% y alcanzar su nivel más alto desde el 26 de julio a US$ 1,233.26 la onza.

Los futuros del oro en Estados Unidos cerraron con un alza de 0.68% a US$ 1,230.30.

"La gente corre a buscar seguridad y va en busca del oro por preocupaciones sobre el endeudamiento de Italia y las relaciones de Estados Unidos con China y Arabia Saudita", dijo Michael Matousek, jefe de operadores de U.S. Global Investors.

"A medida que el oro está llegando a nuevos niveles, está atrayendo a más personas, además de hacer que algunos cubran sus posiciones cortas", agregó Matousek.

Las acciones mundiales volvían a bajar. El repunte en los precios del crudo y la creciente tensión entre Arabia Saudita y las potencias occidentales se sumaba a los factores que golpearon la semana pasada a las bolsas.

En el frente técnico, el oro superó el promedio móvil a 100 días en torno a US$ 1,227. Analistas indicaron que un cierre sobre ese nivel podría darle un apoyo adicional al metal.

El oro, considerado un activo seguro en momentos de incertidumbre política y económica, sigue estando alrededor de un 10% por debajo que su máximo histórico alcanzado en abril luego de que los inversores prefirieron al dólar ante la escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

"No creo que estemos en modo de pánico aun. Veo esto como una buena recuperación (para el oro)", dijo David Song, analista de DailyFX. "Pero a largo plazo, la Fed todavía está en camino de subir las tasas y el dólar seguirá apreciándose", agregó.

En cuanto a otros metales preciosos, el platino ganaba un 0.2% a US$ 838.25 la onza después de tocar máximos desde el 10 de julio a US$ 850.10. El paladio subía un 1.7% a US$ 1,083.90 por onza y la plata ganaba casi un 1% a US$ 14.69.



Agencia Reuters