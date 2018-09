Oro cierra al alza por caída del dólar y optimismo del TLCAN

Los precios del oro cerraron hoy al alza debido a que el dólar se debilitó frente a otras divisas importantes luego de que aumentaron las esperanzas de que Canadá realice concesiones que resolverían disputas en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El oro al contado subió un 0.8% a US$ 1,206.94 la onza, después de haber caído en la jornada anterior a su menor nivel desde el 24 de agosto de US$ 1,187.21. En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos ganaron US$ 8.7, o un 0.7%, a US$ 1,210.90 la onza.

El oro ha visto pérdidas frente el dólar en la batalla por búsqueda de activos de refugio. Una divisa estadounidense más alta encarece al lingote para quienes poseen otras monedas. La semana pasada, el índice dólar tocó un máximo de tres semanas a 95.74.

Sumado a ello, la liquidación que está sufriendo el yuan chino hace más costosos los metales para los compradores del mercado asiático.

Asimismo, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China habían llevado inicialmente a los inversores a comprar dólares estadounidenses ante la percepción de que el país norteamericano tiene menos que perder en la disputa.

Entre otros metales preciosos, la plata subió un 0.9% a US$ 14.21 la onza, luego de tocar su menor nivel desde enero de 2016 en la sesión del martes, a US$ 13.90. En tanto, el platino ganó un 1.5% a US$ 799 la onza y el paladio avanzó un 0.2% a US$ 976.30 la onza.

Fuente: Reuters