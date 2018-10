Oro cae ante expectativas de nuevas alzas de tasas de EE.UU.

Los precios del oro caían el lunes debido a que los inversores vendían el metal ante la expectativa de que una sólida economía estadounidense generaría mayores aumentos de las tasas de interés y fortalecería aún más al dólar.

A las 12:11 (GMT), el oro al contado bajaba 0.4% a US$ 1,187.27 la onza, tras haber caído hasta US$ 1,180.34 dólares en la sesión previa. Los futuros del oro en Estados Unidos retrocedían 0.6% a US$ 1,189.50.

El presidente de la Reserva Federal (FED) estadounidense, Jerome Powell, dijo la semana pasada que el banco central planea más alza graduales a las tasas de interés. Esto podría impulsar aún más al dólar, encareciendo el oro para los tenedores de otras monedas y socavando la demanda del lingote.

"Las principales noticias sobre el oro aún están relacionadas con la Reserva Federal. Luego del discurso de Jerome Powell (la semana pasada), el mercado espera una subida de tasas más en diciembre y otras tres el próximo año", dijo Carlo Alberto De Casa, analista jefe de ActivTrades.

La FED elevó las tasas la semana pasada y dijo que planeaba cuatro aumentos más para el final de 2019 y otro en 2020, argumentando un crecimiento económico constante y un mercado laboral sólido.

El oro ha caído más del 13% desde un máximo en abril, en gran parte debido a la apreciación del dólar, que ha sido impulsado por una pujante economía de Estados Unidos y temores de una guerra comercial mundial. Los inversores han optado por comprar dólares y bonos del Tesoro en lugar de oro.

Entre otros metales preciosos, el paladio caía 2% a US$ 1,051.49 la onza después de tocar un máximo de ocho meses a US$ 1,094.49 en la jornada previa. La plata bajaba 0.6% a US$ 14.51 y el paladio se mantenía casi estable en torno a US$ 811.70 la onza.

Fuente: Reuters