Oro avanza en la apertura por coberturas de posiciones cortas y debilidad del dólar

El oro avanzaba el jueves, impulsado por la debilidad del dólar, coberturas de posiciones cortas y la demanda física en Asia, aunque la preocupación por los nuevos aranceles de Estados Unidos sobre China sembraba dudas en el mercado.

A las 10:37 (GMT), el oro al contado subía un 0.7%, a US$ 1,205.64 la onza, después de haber trepado un 0.5% en la víspera. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.6%, a US$ 1,209 la onza.

El oro se ha desplomado más de un 12% desde el pico de US$ 1,365.23 alcanzado en abril. Los niveles actuales han invocado recientemente muchas compras físicas no solo en países activos en la compra de lingotes como India y China, sino también en el Sudeste Asiático por propósitos de inversión, dijeron operadores y analistas.

Las importación de oro de India más que se duplicaron en agosto, tocando su nivel más alto en 15 meses, ya que los precios más bajos animaron a los manufactureros a rellenar sus inventarios.

El yuan chino se debilitó el jueves frente al dólar, mientras los inversores se preparaban para la imposición de nuevos aranceles por parte de Washington, lo que encarecía el oro para los compradores en el mayor consumidor mundial de metales, dijeron operadores.

El lingote lleva casi todo el año bajo presión por el aumento de las tasas de interés, las tensiones comerciales globales y una crisis cambiaria en los mercados emergentes, lo que ha llevado a los inversores a destinar su dinero en el dólar, minando el estatus del metal como activo seguro.

El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, perdía un 0.1%, tras ceder cerca de un 0.3% durante la noche.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado avanzaba un 0.6%, a US$ 14.23, después de tocar un mínimo de más de dos años y medio de US$ 13.97 más pronto en la semana. El platino mejoraba un 0.5%, a US$ 787.50, mientras que el paladio ganaba un 0.7%, a US$ 980.



Agencia Reuters