Oro abre a la baja, mientras fortaleza del dólar reduce su atractivo

Los precios del oro caían por segunda sesión consecutiva el martes debido a que la fortaleza del dólar y un panorama alcista de las tasas de interés de Estados Unidos contrarrestaban el respaldo de una ola de ventas previas en el mercado de acciones.

A las 11:49 (GMT), el oro al contado caía un 0.14%, a US$ 1,186.51 la onza. El lunes, el metal precioso perdió un 1.2%, en su mayor caída porcentual de un día desde el 15 de agosto.

En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.1%, a US$ 1,190.20 la onza.

Europa luchaba para poner fin a una racha bajista de cuatro días en las acciones mundiales después de una caída de los papeles asiáticos a un mínimo de 17 meses, y los mercados de bonos afectados por nuevas liquidaciones.

El martes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo su pronóstico de crecimiento económico global por primera vez desde 2016, citando presiones generadas por la disputa comercial en curso entre Estados Unidos y China, lo que profundizaba el panorama sombrío.

"Algunos de los principales temas en los mercados del oro son el alza de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, rendimientos más altos y la fortaleza del dólar", comentó Jens Pedersen, analista senior de Danske Bank.

"Al mismo tiempo, mercados emergentes frágiles y mayores precios del petróleo mitigarán esos vientos en contra", agregó.

El oro se ha mantenido en un rango de oscilación de US$ 34 en el último mes y medio, que algunos analistas dicen que sugiere resiliencia, respaldado por preocupaciones por el crecimiento económico en mercados emergentes y presiones inflacionarias a partir del alza de las tasas de interés en Estados Unidos y el incremento de los precios del petróleo.

El metal amarillo ha perdido mucho de su atractivo como refugio este año, ya que los inversores han optado cada vez más por el billete verde ante las expectativas de más alzas de las tasas de interés estadounidenses.

Entre otros metales preciosos, la plata perdía un 0.56%, a US$ 14.26 la onza. El platino bajaba un 0.61%, a US$ 812.5 la onza y el paladio cedía un 0.29%, a US$ 1,072.13 la onza.



