Oro abre al alza por impulso técnico, pese a fortaleza del dólar

El oro subía el miércoles desde un nivel de soporte clave, cuando el impulso técnico resultaba ser más influyente que la fortaleza del dólar y el avance de los mercados bursátiles.

A las 11:45 (GMT), el oro al contado subía un 0.15%, a US$ 1,225.91 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0.1%, a US$ 1,229.80 la onza.

"El oro está registrando movimientos técnicos y está dando una muy buena señal después de que repuntó desde los niveles de US$ 1,220 la onza", dijo el analista jefe de ActivTrades, Carlo Alberto De Casa.

"Nos aproximamos ahora a otra área de resistencia clave alrededor de US$ 1,230 y un quiebre sobre los US$ 1,230-1,235 confirmará una inversión apropiada para el oro y ya no será un rebote", agregó.

El oro, considerado como refugio en tiempos de incertidumbre política y económica, aún cotiza un 10% por debajo de máximos vistos en abril debido a que los inversores optan por el dólar ante la guerra comercial entre China y Estados Unidos y teniendo como telón de fondo tasas de interés más altas en Estados Unidos.

El dólar se apreciaba y las acciones globales subían debido a que un alza en Wall Street apuntalaba el apetito por el riesgo.

Los inversores tienen puesta su atención ahora en la divulgación de las minutas de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de septiembre, que tendrá lugar a las 18:00 (GMT), en busca de pistas nuevas sobre el ritmo de endurecimiento monetario.

La Fed elevó las tasas de interés el mes pasado por tercera vez este año y afirmó que planeaba cuatro alzas más para fines de 2019 y otra en 2020.

Analistas dijeron que la reciente valorización del oro también podría ser atribuida a inversores deshaciéndose de posiciones cortas después de que especuladores realizaron apuestas récord a que los precios caerían más.

Entre otros metales preciosos, la plata subía un 0.31%, a US$ 14.68 la onza; el platino ganaba un 0.26%, a US$ 839.2 la onza; y el paladio caía un 0.21%, a US$ 1,076.75 la onza.



Agencia Reuters