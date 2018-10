Oro abre al alza por compras de oportunidad, pero se mantiene en rango acotado

El oro subía el martes debido a que un reciente declive a mínimos de varias semanas atrajo a algunas compras de oportunidad, pero los precios se mantenían dentro de rangos recientes ante la trayectoria alcista del dólar.

A las 11:07 (GMT), el oro al contado subía un 0.23%, a US$ 1,190.51 la onza, después de perder alrededor del 0.3% en la sesión previa. Los futuros del oro en Estados Unidos avanzaban un 0.4%, a US$ 1,196.10 la onza.

"Es inusual que el oro cotice más alto incluso con el dólar más fuerte. La gente busca comprar oro porque cree que los precios debajo de los US$ 1,200 la onza son de hecho atractivos", dijo el analista Carsten Menke, de Julius Baer.

Un dólar más alto hace que el lingote sea más caro para los tenedores de otras divisas, lo que reduce la demanda.

Los precios del oro han caído en los últimos seis meses, con una pérdida de 13%, en gran medida debido a la fortaleza del dólar, que se ha beneficiado de una vibrante economía estadounidense y temores a una guerra comercial global.

Los participantes del mercado también están atentos a cualquier pista adicional sobre el ritmo de las alzas de las tasas de interés por parte del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que hablará sobre "El panorama para el empleo y la inflación" ante la Asociación Nacional para Economía de Empresas más tarde en la jornada.

La Fed elevó las tasas de interés la semana pasada y dijo que planea cuatro incrementos más para fines de 2019 y otro en 2020, citando el crecimiento económico estable y el sólido mercado laboral. El alza de tasas impulsa al dólar al elevar el costo de oportunidad de tener oro, que no rinde intereses.

Entre otros metales preciosos, la plata operaba con pocos cambios, a US$ 14.51 la onza; el paladio cedía un 0.8%, a US$ 1,050; y el paladio caía un 0.91%, a US$ 814 la onza.

Fuente: Reuters