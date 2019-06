Ordenanza municipal en Cusco podría afectar turismo

La ordenanza emitida por la Municipalidad de Cusco que impide que los bares, discotecas, karaokes y restaurantes sigan atendiendo después de las 2:30 a.m. podría afectar el turismo y el desarrollo empresarial de la ciudad, indicó Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).

Según comenta, el 60% de viajeros que se dirige a la Ciudad Imperial lo hace sin un itinerario definido, haciendo mayor uso de los centros de entretenimiento hasta altas horas de la madrugada.

“El otro 40% viene con tours y programas establecidos que empiezan muy temprano en la mañana (entre 6:00 a.m. y 7:00 a.m.). En ellos, la norma no va a tener ningún impacto porque se quedan en las discotecas hasta la medianoche”, explicó.

Por otro lado, Canales precisó que es necesario que la municipalidad cree una mesa de diálogo con los dueños de los centros nocturnos para que sus negocios no se vean perjudicados con la normativa, aunque estos deberían respetar los niveles de sonido que exija la zonificación.

“Deben establecer un equilibrio. Me parece que a las 2:30 a.m. es muy temprano. Quizás se podría conversar para que sea a las 3:30 a.m. o 4:00 a.m.”.



TENGA EN CUENTA

​

- El 22 de mayo el alcalde Víctor Boluarte declaró que en dos semanas la norma tendría que acatarse, pese a que fue aprobada el 2 de mayo.