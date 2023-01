El turismo llega a 2023 con muchos desafíos. Tras el virus del COVID-19, que dejó al sector en cuidados intensivos, nos tocó padecer otro virus: el de la corrupción e ineficiencia del gobierno de Castillo. Aunque el Mincetur fue uno de los poquísimos casos en los que el ministro duró desde el día 1, fue lo mismo que nada. La única gestión concreta fue el nombramiento a dedo de una camarilla de improvisados e impresentables, que ni hicieron ni dejaron hacer. Sin mencionar la clamorosa inoperancia de las otras carteras claves para el sector –MTC, Cultura, Ambiente–, cada cual peor que la anterior.

Lo positivo es que cerramos el año con mucho mejor pie. Con nuevo ministro y viceministra. Con equipos nuevos en el ministerio y Promperú, formados ahora sí por expertos profesionales. Este nuevo Mincetur viene pisando el acelerador, preparando una agresiva promoción del destino Perú en el mercado extranjero y el interno. Capitalizando el manejo de feriados para incentivar el turismo doméstico. Gestionando un fondo de emergencia para el sector.

Lamentablemente, reparar el daño tomará tiempo. Y la factura por los 16 meses de caos la vamos a pagar en 2023. Sin embargo, resulta esperanzador ver que el turismo no está más a la deriva. Pero no podemos cantar victoria. Si bien las pistas y aeropuertos están libres, esto tiene más que ver con un tema comercial (campaña navideña) que con una real estabilización. Hay paro convocado el 4 de enero y muchos grupos, como transportistas informales o mineros ilegales, siguen interesados en azuzar conflictos para pescar a río revuelto. Pero confiamos en que la mayoría de peruanos sabe que no son las ideas trasnochadas, sino el indoblegable espíritu emprendedor del peruano lo que nos sacará adelante. ¡Feliz año!

