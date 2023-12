La Alianza del Pacífico es un bloque comercial regional muy atractivo y significativo. El ser la octava economía del mundo y tener un PBI conjunto que representa al 42,9% de la fuerza productiva de América Latina y El Caribe, además de la cercanía y el que sus más de 200 millones de habitantes hablen el mismo idioma, la hacen un mercado atractivo y competitivo para que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) peruanas hagan negocios.

De hecho, más de tres mil mipymes peruanas exportadoras, según registros de SUNAT, aprovechan las preferencias arancelarias y no arancelarias que ofrece la Alianza del Pacífico para los productos peruanos, sobre todo para los no tradicionales. De acuerdo con datos de Aduanas, entre enero y agosto de 2023, las empresas peruanas exportaron productos por un valor de US$2,431 millones, de los cuales el 71% correspondió a la venta de bienes no tradicionales.

Como bien se ha mencionado, la Alianza del Pacífico está compuesta, además de Perú, por México, Colombia y Chile. De estos socios comerciales, los envíos que más valor han registrado las empresas peruanas han sido los realizados a Chile. De acuerdo con SUNAT, las exportaciones al socio comercial del sur llegaron a un valor de US$1,339 millones entre enero y agosto de 2023, de los cuales el 62% (US$829 millones) correspondió a ventas de productos no tradicionales comercializados por 1797 empresas. De estas, 1,783 fueron mipymes y concretaron ventas por US$566 millones.

De los productos no tradicionales vendidos a Chile, los que registraron un mayor crecimiento en los ocho primeros meses de 2023, comparado con los mismos meses del año anterior, fueron: los impresos publicitarios, cuyas ventas totalizaron US$10 millones, lo que representó un incremento de 160% comparado con el mismo período de 2022, cuando facturó US$4 millones. Le siguieron las galletas dulces (US$13 millones +77%), paltas frescas (US$91 millones +48%), así como bolas y artículos similares para molinos (US$12 millones + 35%).

Y si hablamos de productos con potencial en el mercado chileno, siguiendo la metodología de priorización CEPAL, tenemos que hay oportunidades para productos alimenticios como los palmitos y aceitunas en conserva; cacao en polvo sin adición de azúcar; preparaciones y conservas de sardinas, de jurel; preparaciones y conservas de atún, de bonito. En el sector textil-confecciones hay oportunidades para los camisones y pijamas de punto de algodón para hombres; T-shirts y camisetas de punto de materia textil; suéteres, “pullovers”, cardigans, chalecos, entre otros.

Adicionalmente, también existen oportunidades para productos del sector manufacturas diversas, tales como baldosas y losas para pavimentos, fosfato de cálcico, así como para las partes de máquinas y aparatos para preparar y trabajar materias minerales.

Por otro lado, México es el segundo mayor comprador de productos peruanos en el marco de la Alianza del Pacífico. Las compras llegaron a US$573 millones entre enero y agosto de este año; de este total, el 80% se explica por la adquisición de bienes no tradicionales.

Entre los productos que destacan por su mayor crecimiento se encuentran: fosfatos de calcio naturales con ventas por US$20 millones, lo que representó un incremento de 473% comparado con lo registrado entre enero y agosto del año pasado.

También destacan las uvas frescas (US$58 millones +87%); Cacao en grano, con ventas por US$12 millones, cifra que representó un incremento de 66%; pota cruda congelada (US$22 millones +40%), y las demás páprikas (US$48 millones +26%).

Finalmente, como se puede apreciar, la Alianza del Pacífico emerge como un entorno propicio para el impulso de las Mipymes, ofreciendo un vasto potencial para diversificar la oferta exportable peruana. Este escenario conlleva oportunidades significativas para los exportadores del país.

