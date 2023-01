Internet ha puesto el campo de juego al nivel de todos aquellos con acceso a una computadora o un Smartphone. Ganar dinero en este periodo de la historia nunca ha sido tan accesible e inmediato dada la cantidad de posibilidades y formatos de negocio que han ido evolucionando a raíz del avance de la tecnología. Sin embargo, la amplitud de esta oferta representa un riesgo al generarse de varias formas, distintas estafas en línea.

Cada vez más estamos observando una tendencia en los jóvenes por volverse autodidactas con respecto a su educación financiera. Las habilidades o conocimientos que están dentro de sus intereses cada vez más contemplan herramientas de inversión y modelos innovadores para generar ingresos residuales por la red. No obstante, dentro de las más populares, estos son los 5 tipos de negocio que no recomiendo para ellos desde mi punto de vista.

Drop-shipping

Esto consiste en un modelo de negocio de envío y entrega de productos minoristas en el cual una persona no necesita tener los productos que va a vender en un almacén. La tienda digital vende el producto y de ahí se haría la compra a un tercero para enviársela al cliente. El problema de este formato es que ya es muy conocido y existe mucha competencia. Además, la forma de vender por una página web ha sido desplazada por TikTok, haciendo que haya mucha más oferta en el mercado.

Minería de criptomonedas

Muchos líderes de opinión en finanzas personales recomiendan esta alternativa, y no está mal. No es de mis favoritas porque siendo joven tendrías que invertir una cantidad alta de dinero por si quieres ver resultados a corto plazo. Para ese caso en vez de hacer minería yo recomiendo invertir a largo plazo o hacer el “stacking”.

Trading

Si no es la más popular del momento, debe estar entre las tres primeras. Nunca me llamó la atención ser “trader” porque los resultados terminan siendo muy variables. Puedes ganar bastante dinero, como también puedes perderlo, y lo más probable es que pase lo segundo si es que no tienes una capacitación previa. No es una estafa pero siempre se ve bonito porque la gente que lo promueve publica sus resultados, más no muestran el proceso para obtenerlas.

Apuestas deportivas

Si se hace por diversión, no hay problema. Cuando se vuelve un negocio hay que tener cuidado porque también varía mucho. Es un proceso largo y al igual que el Trading no se muestran las perdidas por lo que puede parecer el paraíso. Uno puede invertir en fondos de apuestas deportivas pero es importante que este preparado para el alto riesgo que representa. Nota mental, recuerden que se puede caer en el vicio.

Redes de mercadeo

Para empezar, muchas son una estafa así que recomiendo averiguar bien antes de entrar a fondo en el tema. La frase que siempre seduce a todos es que volverse rico de la noche a la mañana es posible. Para ser exitoso en esto debes tenerlo como un trabajo part-time no como una actividad secundaria. Los resultados se ven realmente muchos años después y pues ahora con las diversas alternativas en línea, no es conveniente.

Para finalizar me gustaría aclarar que no son malas formas de hacer dinero, simplemente no se la recomiendo a los jóvenes dado a que la tecnología y las redes sociales están abriendo posibilidades a alternativas más rentables. El tiempo es lo más valioso que tenemos y debemos apostar por generar ingresos a pasivos a corto y mediano plazo.