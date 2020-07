La Oficina de Normalización Previsional (ONP) entregará pensiones provisionales a sus afiliados que tengan derecho a acceder a este beneficio y estén en riesgo por la pandemia del coronavirus. Además, llevarán el dinero a sus domicilios.

Este Decreto de Urgencia No. 077-2020 se publicó este jueves y contempla la entrega de dinero a aquellos solicitantes de pensión de invalidez, jubilación o sobreviviente, mismas que en un plazo de 30 días hábiles no hayan sido respondidas por el ente. Esta medida aplicará para los aportantes del Decreto Ley No. 19990.

“Básicamente lo que te dice esta norma es que aceleran el pago de las pensiones para aquellos que tienen derecho y están en situación de vulnerabilidad. Y para los que están cobrando ya no se expongan en el banco, porque son señalados muchas veces como focos de contagios, se les llevará el dinero a casa”, dijo Christa Caro, líder del área laboral del estudio Amprimo, Flury, Barboza & Rodríguez Abogados.

La abogada también señaló que otro de los puntos importantes es que se acortan los plazos de entrega, ya que antes duraba un año para otorgar la pensión.

“Ahora se resolverá dentro de los 30 días, sin perjuicio que los trámites de que la pensión definitiva siga su curso, pero es importante porque entregar una pensión provisional ayudará para que las personas puedan sobrevivir”, indicó.

Además, recalcó que la ONP está brindando mecanismos virtuales para atender las solicitudes de pensión.

La pensión provisional que otorgará la ONP equivale al monto mínimo de la pensión establecida para cada tipo de prestación.

