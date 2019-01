Oliva: "Si por combatir a la corrupción va a caer el PBI, bueno pues mala suerte"

El ministro de Economía, Carlos Oliva, señaló hoy que si bien los escándalos de corrupción y la salida del país de la constructora brasileña Odebrecht pueden tener un impacto en la actividad económica, lo más importante es luchar contra la corrupción.

En el 2017 el escándalo de corrupción de Odebrecht -que admitió sobornos en grandes proyectos de infraestructura- frenó varias inversiones y el producto bruto interno (PBI) del país se redujo en 0.6 puntos porcentuales, según estimaciones oficiales.

"Si por combatir a la corrupción va a caer el PBI, bueno pues mala suerte. Lo principal es combatir la corrupción con una mirada de mediano y largo plazo", afirmó Oliva en una conferencia con la prensa extranjera.

El ministro dijo que confían en que las inversiones en infraestructura ayudarán a obtener un crecimiento económico de más del 5% en 2019 y superar así la estimación de crecimiento del 4% que se calcula para 2018.

En ese sentido, el titular del MEF apuntó que se logrará esa cifra de crecimiento en el año que recién comienza si se fortalecen los proyectos de inversión en los sectores de minería e infraestructura que ya llevaron a la cifra de crecimiento económico de 2018, cuyos datos definitivos aún no han sido cerrados.

"Casi todos los meses hemos tenido una buena noticia de inversión, como la ampliación de Toromocho [mina de cobre], el puerto de Pisco, el puerto de Salaverry, el destrabe del aeropuerto de Lima, entre otros. Son inversiones que ya se están ejecutando y que se reflejan en este 4 %", anotó Oliva.

El titular del MEF afirmó que "la fortaleza de la economía peruana es la dinámica de la inversión privada", que tiene efecto directo en el PBI por la generación de empleo, así como también por "la inversión en infraestructura que afecta directamente en la capacidad para crecer más adelante" en sectores como el turismo.

"La fortaleza para seguir creciendo o para crecer en una cifra que supere el 5 % tiene que venir la demanda interna y la inversión privada", insistió.

Dependencia de los metales

El ministro Oliva comentó también que la economía peruana ingresó a un ciclo de franca recuperación pero su dependencia en los precios internacionales de los minerales continúa siendo el mayor riesgo.

"No esta mal crecer sobre la base de la minería, pero no podemos depender de la variación de los precios internacionales para crecer mas o para crecer menos, porque nosotros no podemos incidir en los precios", dijo Oliva.

"Debemos de reducir la dependencia de esa volatilidad", agregó el funcionario.

Oliva dijo que la inversión anunciada en proyectos privados suma unos US$19,000 millones para los próximos dos años, en la que destaca el desarrollo de la mina de cobre Quevalleco por parte de Anglo American con US$5,300 millones.

Fuente: EFE/Reuters