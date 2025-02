Oleoducto Norperuano sufre un nuevo atentado

Petroperú informó que el 8 de febrero el Oleoducto Norperuano sufrió un nuevo atentado con el corte intencional ejecutado mediante el uso de una herramienta mecánica, lo que constituye un delito que será denunciado ante las autoridades.

Este hecho ocurrió en el kilómetro 376 del Tramo II, cerca de la comunidad de Numpatkain, distrito de Santa María de Nieva, provincia de Condorcanqui, región de Amazonas.

Ante esta situación, la empresa estatal hizo un llamado a las autoridades para que refuercen la seguridad del oleoducto, a fin de garantizar el desarrollo normal de las operaciones de transporte de hidrocarburos.

Asimismo, indicó que ya informó sobre este acto vandálico a las entidades correspondientes como el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), y la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Además, reveló que se tomaron las acciones correspondientes entre las que se incluye la colocación de una grapa empernada, la instalación de barreras de contención y el cierre de válvulas en los kilómetros 406 y 371 del Tramo II.

Al respecto, el exviceministro de Energía, Arturo Vásquez, manifestó a Perú21 que este es un acto de sabotaje y extorsión por parte de un grupo de personas que buscan que Petroperú les brinde trabajo. En ese sentido, señaló que por la extensión del Oleoducto es difícil monItorear toda la infraestructura.

"Es un tema complicado porque no hay acciones concretas ni de la policía ni del ejercito que prevengan esos accidentes. Se me ocurre que se debe trabajar en conjunto con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa para garantizar el monitoreo completo del oleoducto, especialmente en sus tramos vulnerables, así como tener acuerdos con las comunidades para que la mano de obra local no calificada que contrata Petroperú esté debidamente registrada y al día en sus pagos", comentó.

