Obras públicas requieren control 

No es un secreto que en Perú hay gobiernos que realizan obras que no funcionan como deberían. El economista Pablo Secada propuso que en Lima se instale una oficina de gestión de proyectos para que garantice estándares de calidad de las obras. Esto podría ampliarse a nivel nacional.

Para Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) , esta tecnología de control es una herramienta para mejorar la gestión; sin embargo, no sería el único problema en el sector público.

Para él, es indispensable incorporar un Plan Nacional de Infraestructura que fije prioridades, procedimientos y criterios de construcción. “Somos el único país de la Alianza del Pacífico que no tiene un plan, hay que hacerlo”, dijo a Perú21.

Otro de los problemas es la poca supervisión de las obras. “Hay un porcentaje de proyectos del Estado que no se supervisan. Se está dilapidando el capital público”, indicó.

El 70% de la inversión pública se otorga a los gobiernos subnacionales. Esclarecer las competencias de los gobiernos locales, regionales y el central es un reto. “ Hay administraciones que no están capacitadas para gestionar obras. No puede ser que se les transfiera dinero y no haya un mecanismo de supervisión”, precisó.

SABÍA QUE

- El presupuesto de este año para los gobiernos regionales asciende a S/25,751’070,978.

- En tanto, los gobiernos locales suman un presupuesto total de S/16,025’792,206.

- Las oficinas de gestión de proyectos ya son usadas en la administración privada.