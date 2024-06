Nvidia, el modelo de inteligencia artificial de Wall Street, es ahora la empresa más valiosa del mundo tras arrebatarle la corona a Microsoft, informa CNN.

Hace más de 30 años la compañía comenzó como una empresa que fabricaba chips para el desarrollo de videojuegos. Hoy, gracias al impulso de la IA, la compañía es líder en esa tecnología.

La capitalización de mercado de Nvidia aumentó a US$ 3,34 billones este martes, y superó el valor de US$ 3,33 billones de Microsoft. Apple es la tercera empresa más valiosa de Estados Unidos con US$ 3,27 billones.

Las acciones de Nvidia, de acuerdo con CNN, subieron un 3,7% este martes por la tarde. Las acciones de Microsoft cayeron un 0,5% y las acciones de Apple perdieron un 1,4%. A principios de este mes, Nvidia se unió a los gigantes tecnológicos que son las únicas empresas estadounidenses que superan una capitalización de mercado de US$ 3 millones.

Los chips de Nvidia no tienen rival en la producción de procesadores que impulsan sistemas de inteligencia artificial, incluida la IA generativa, la tecnología que respalda ChatGPT de OpenAI y que puede crear texto, imágenes y otros contenidos.

Muchos inversores creen que sus beneficios pueden crecer aún más, lo que ha disparado el precio de sus acciones, mientras otros creen que están sobrevaloradas.

Gigantes como Google, Microsoft y Amazon se interesaron en los procesadores de Nvidia para potenciar sus enormes centros de datos, como también lo hicieron las compañías dedicadas a la criptominería.

Hoy, las GPU más avanzadas de Nvidia, como las llamadas H100, se utilizan en la creación de los sistemas de inteligencia artificial más sofisticados.

La gran demanda de los procesadores de Nvidia para juegos, centros de datos y aplicaciones de inteligencia artificial sigue aumentando. En especial en el último año ha subido aceleradamente el interés por los costosos procesadores gráficos para los servidores que alimentan los grandes modelos de inteligencia artificial.

