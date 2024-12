“Nos falta planeamiento para la competitividad de las obras”

El 2025 está por inaugurarse el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que dotará al país de modernidad con todo lo que se alista. Sin embargo, obras como esta que buscan mejorar la productividad, clave para el crecimiento, podrían jugar en contra, no porque estén mal hechas, sino por la falta de coordinación e incluso de las modalidades de financiamiento. José Salardi, Director Ejecutivo de Proinversión, hace un análisis de esta problemática.

¿Cuáles son los principales hitos del 2024?

El 2023 fue un punto de inflexión importante. Ciertos proyectos como un grupo de transmisión eléctrica se desembalsaron y eso volvió a retomar la confianza y el ritmo de las adjudicaciones en APP. Por ello fue que proyectamos los US$8,000 millones en adjudicaciones para este año, pero es muy probable que superemos esa meta. Hacia fines de este mes vence el plazo de 90 días para que terceros interesados se puedan presentar en un proyecto importante como El Algarrobo, en Piura. Si no los hay, lo que toca es la adjudicación directa que se haría el 30 de diciembre, con lo cual, el año cerraría por encima de los US$8,900 millones. Eso consolida un muy buen año para el país.

Mira: Julio Velarde pide prudencia ante posible aumento de la Remuneración Mínima Vital



¿Cuál es la meta de adjudicaciones para 2025?

Para el 2025 y 2026 tenemos metas también cercanas a los US$8,000 millones en proyectos que están avanzando, cada uno con su complejidad. Por ejemplo, para este año teníamos planeado adjudicar la Longitudinal de la Sierra Tramo 4, el Parque Industrial de Ancón, el grupo 3 de las líneas de transmisión y la planta de aguas residuales de Puerto Maldonado. Cada uno ha tenido sus razones por las cuales se han postergado unos meses, pero nuestra meta es que en el primer semestre de 2025 sí o sí salgan adelante. Son cerca de 30 proyectos que vamos a ejecutar el próximo año. Eso indica que, en muchos casos, son proyectos pequeños.

¿Por qué no hay más proyectos grandes considerando la brecha de infraestructura?

Tenemos la expectativa de que comiencen a escalar los proyectos adjudicados por Proinversión. Hoy en día infraestructuras grandes se están encaminando por otra modalidad como es el Gobierno a Gobierno (G2G), pero las APP en la historia han demostrado ser más eficientes, sostenibles, incluso fiscalmente para el país es más favorable. Estamos esperando ese quiebre.

¿Cuáles son los problemas que están enfrentando los proyectos adjudicados por el mecanismo gobierno a gobierno?

Están enfrentando un gran problema en la sostenibilidad de la operación y mantenimiento. Se han desplegado infraestructuras impresionantes, pero muchas no están operando porque no hay los recursos para ello. Un problema que tenemos y se reitera mucho es el déficit fiscal. Todos los proyectos requieren un presupuesto para la ejecución de la obra y su sostenibilidad. Si la carretera central, la línea 3 y la línea 4 del metro y otros proyectos se cargan en un mecanismo como el G2G el cual el Gobierno tiene que pagarlo, la caja no te va a dar. Solo meter la carretera central al MTC, presupuestalmente, y pagar en el mediano plazo, genera problemas para meter a otros proyectos. Esa es la realidad.

Se acaban de aprobar en el Congreso la creación de 21 universidades, ¿en la brecha de infraestructura están esas universidades?

No

Mira: Consejo Fiscal advierte sobre el presupuesto de 2025

Entonces, quién debe liderar la priorización de obras de infraestructura como esa, el nuevo Ministerio de Infraestructura, el MTC, Proinversión, cada ministerio…

Hay un problema de planeamiento que es importante en el país. El Ministerio de Infraestructura como está definido concentrará el tema de proyectos de los sectores y va a tener que definir qué proyectos son los que se van a priorizar y bajo la modalidad, pero en ningún caso en APP, porque Proinversión va a estar al lado y no está incluido. Este es un tema que va a tener que discutir porque se puede querer llevar todos los proyectos a obra pública cuando existe un mecanismo potente de sostenibilidad financiera y apalancamiento para el país como es la APP. Ceplan también debería jugar un rol importante.

Esta falta de una entidad estatal responsable se evidencia en los problemas de acceso al nuevo terminal del aeropuerto…

En su momento pasé al MTC para impulsar la entrega de terrenos. Recuerdo que en el 2018 se firmó el acta para destrabar la obra. El próximo año se va a inaugurar, pero el Estado dentro de la obra pública no ha sido capaz de hacer el acceso al nuevo terminal que es el puente Santa Rosa. Hace un par de años, se entró en la discusión política si debía cerrar el terminal actual existente. Y en mi opinión es importante mantener el terminal actual porque ahí llega la línea 2 del metro. También, había una iniciativa para que la Av. Morales Duárez pueda tener un pase mucho más eficiente y toda la Línea Amarilla continuar y no generar el problema de toda la vuelta que hay que dar en Faucett, y ha demorado años sacarla. Está pendiente de ser adjudicada por obras por impuestos, pero mucho depende de la dinámica del MTC para que estos temas vayan saliendo. El otro tema es la conjunción de obras que van a haber en la zona. Nos está faltando ese planeamiento y esa mirada estratégica incluso hasta logística, para que puedas maximizar la competitividad de las obras.

Un fallo del Tribunal Constitucional despojó a Cerro Prieto de los terrenos que había adquirido en un concurso público. ¿Qué pasa en esos casos?

Una empresa llega al país y firma un contrato contigo porque está mirando el largo plazo. El Perú, en enero del año pasado, cuando tenía muchos problemas, entregó una concesión que fue una línea de transmisión a un grupo español de presencial global. Fue un contrato de 30 años. En el caso de Cerro Prieto, que viene de años atrás, cuando se hizo la venta de tierras también se pensó en el largo plazo. Entonces, los contratos están para respetarse.

¿Qué ocurre cuando no se respetan?

Hay que darle seguridad jurídica a los inversionistas, porque el Perú no va a desarrollarse solo, necesita inversión privada. Un contrato nace con una tasa de retorno incluida, una rentabilidad adecuada y atractiva para el privado, y además tienen lugar para hacer un trato directo con espacios de negocios.

Al final, si no se cumplen esos contratos, paga el país.

Está claro que cada vez que el Estado ha ido a patear el tablero ha salido perdiendo. Por ejemplo, lo que pasó con Chinchero, se fue al arbitraje y Perú va a tener que indemnizar al operador. Está claro que no puedes, por temas políticos, decir que esto no va, porque a la larga esa factura la va a tener que pagar alguien, y eso no es responsable. Las autoridades tienen que entender que hay todo un sistema que ha costado décadas construir para que el país tenga confianza y estabilidad en términos macroeconómicos. Si cambias eso, lo que pasa es que añades incertidumbre, quitas credibilidad y minas un activo valioso que te tomó más de tres décadas construir y consolidar. Si una empresa viene, invierte, desarrolla, apuesta por el país, genera puestos de trabajo. Por manejos pocos santos, no puedes minar contra eso.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO