Norman Loayza: “El crecimiento es una condición necesaria para el desarrollo”

El Perú tiene muchas oportunidades para crecer; sin embargo, falta mejorar el entorno para hacer empresa y destrabar los proyectos que pueden impulsar el desarrollo. El director del Grupo de Indicadores Globales del Banco Mundial, Norman Loayza, explica lo que se necesita hacer.

En el Perú tenemos proyectos millonarios, pero no se llevan a cabo. ¿Qué está pasando?

El Perú no está listo para el ambiente adecuado para hacer negocios, como se dice en inglés, no está “business ready”. Esto se debe a que el marco normativo apenas tiene el 70% de lo adecuado, a que los servicios públicos apenas son el 60% de lo que corresponde y la eficiencia en la aplicación de las regulaciones y esos servicios es apenas el 56%. Si hacemos una comparación internacional, nos encontramos con que, en cuanto a eficiencia operativa, sobre todo Perú está hacia la cola en el entorno internacional, y nos preocupa. ¿Por qué razón estos proyectos no salen a la luz? Las oportunidades existen, pero el entorno empresarial no es favorable para que se concreticen.

¿Qué se debería hacer?

La riqueza de este proyecto (muestra informe emblemático que evalúa el clima de negocios) que se llama Business Ready, o simplemente Be Ready, es tal que presenta 1,200 indicadores para cada economía, con guías de reformas, para que el Estado, paso por paso, en su marco normativo regulatorio, en su servicio público y en su aplicación, pueda ver qué se puede mejorar. Presentamos puntajes para lo que es el marco normativo, servicios públicos y eficiencia operativa. Pero, además, ofrecemos puntajes para 10 tópicos que siguen el ciclo de vida de la empresa, desde el registro empresarial hasta la liquidación o insolvencia empresarial. Lo que notamos es que en estos 10 tópicos, en cuanto a servicios financieros, el Perú está bien posicionado, pero no así en cuanto a comercio internacional, impuestos o registros empresariales.

¿Nos podría brindar algunos ejemplos?

Por ejemplo, en cuanto a comercio internacional, pasar aduanas para la importación toma 30 días y cuesta 44% del valor importado en Perú; mientras que en las economías más eficientes el costo es de solo 2% y toma menos de un día hacerlo. En cuanto a impuestos, reportar, declarar y pagar en el Perú le toma a una empresa 480 horas; mientras que a las economías más eficientes les toma 12 horas. En lo que es el registro empresarial, registrar con todas las licencias correspondientes a una empresa, toma 75 días en el Perú; en las empresas más rápidas, más eficientes, solo tres días. En la época de Hernando de Soto, cuando él escribió El otro sendero, el número de días era 289 días. O sea, que en 40 años se ha vuelto cuatro veces más eficientes, pero si comparamos internacionalmente aún hay una brecha de eficiencia que es realmente enorme.

¿Qué tan importante es la infraestructura para que se pueda contribuir con la inversión privada?

La infraestructura es esencial. El nuevo Puerto de Chancay es un avance, y como peruano me alegro. Ahora, la pregunta que quiero hacer es qué otros servicios públicos se necesitan para que esa infraestructura pública sea eficiente. Ya vemos que no solo se trata de tener el edificio bien puesto, sino tener unos servicios de aduanas que sean rápidos y convenientes, una serie de eslabones que permitan la comunicación fácil. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el puerto está muy bien, pero no hay buenas carreteras para conectar con los sitios productivos? Se trata de crear no solo un punto de infraestructura, sino un ecosistema de servicios públicos, y gran parte de esos servicios públicos tiene que ver con la manera en que el Estado se organiza.

¿Y qué tan importante es el crecimiento para el bienestar de las personas?

Es esencial. El crecimiento económico es una condición necesaria para el desarrollo. Es verdad que no es una condición suficiente, hay otros elementos imprescindibles, como por ejemplo, la movilidad social. Pero, sin un crecimiento sostenido y de alto nivel, no hay oportunidades, particularmente oportunidades de inversión y de empleo, sobre todo para la gente joven, para aquella gente que puede hacer empresa y hacer un Perú más productivo y más grande.

¿A qué tasas se necesita crecer?

Por lo menos 5% de producto bruto interno per cápita, pero con un 7% como que podríamos llegar a niveles de una economía avanzada en algunos pocos años, llegando a converger quizás con las economías que tanto vemos como una lumbrera, que son las economías europeas y de Estados Unidos.

