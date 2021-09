La última Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central de Reserva (BCR) de agosto reveló que la mayoría de expectativas se encuentran en el tramo pesimista, es decir menos de 50 puntos (mayor a 50 es tramo optimista). ¿Cómo se puede revertir esta situación?

Principalmente, hay que conocer por qué ahora se registran esos indicadores. El profesor de Economía de la Universidad del Pacífico (UP), Enrique Castellanos, el exministro de Economía y Finanzas, Ismael Benavides, y la expresidenta de la Confiep, María Isabel León, coinciden en que uno de los problemas es que el presidente Pedro Castillo no ejerce el liderazgo que el país necesita en medio de la crisis sanitaria y económica.

“Que el presidente no aparezca o declare demuestra el vacío de liderazgo. El problema del Gobierno es que no tiene credibilidad”, indicó el profesor de la UP.

A esto se suma, explicó Benavides, la incertidumbre generada porque aún no se ratifica oficialmente al presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde.

CAMBIOS

Asimismo, Ismael Benavides consideró que este gobierno “tiene que dar señales más claras” para atraer a los inversionistas y generar que el empresariado sienta confianza.

“El problema es que no solo las empresas tienen una apreciación negativa, también los consumidores. Los peruanos son sensibles con el tema de la inflación y el alza del dólar y han reaccionado ante el incremento de los precios. Por eso se debe dar señales claras de apoyo a la inversión privada, a la empresa, de reactivación económica, pero parece que en el Ejecutivo no supieran qué hacer, si eso no se toma en cuenta, lo que generarás es que los inversionistas y consumidores tengan expectativas negativas”, indicó.

Ismael Benavides y María Isabel León coincidieron en que es necesario que se realicen cambios en el gabinete, retirando a aquellos ministros que tienen cuestionamientos.

“Hay que dar señales políticas correctas, cambiando a las personas cuestionadas del gabinete y eligiendo a profesionales idóneos para esos cargos”, resaltó la expresidenta de la Confiep.

Consideró necesario que no exista un “divorcio” entre las carteras y sus representantes, “como se ve en estos momentos”, porque eso “genera mayor incertidumbre ya que al final nos preguntamos quién del gabinete dice la verdad”.

“Un ejemplo se da en el incremento de la remuneración mínima, porque mientras Pedro Francke (ministro de Economía) dijo que no era el momento, el titular de Trabajo, Iber Maraví, propuso lo contrario. Lo que se siente es una gran improvisación”, resaltó. A esta situación se suman anuncios inexistentes. “Se hacen anuncios de supuestos acuerdos con el sector privado que no existen, lo cual no genera ninguna credibilidad”, advirtió.

Tenga en cuenta

-Dejar de lado el discurso sobre impulsar una Asamblea Constituyente aportaría a recuperar la confianza. En esto coinciden Benavides, León y Castellanos.

-Indicaron que el planteamiento de cambio de Constitución genera más incertidumbre.