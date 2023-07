POR ASOCIACIÓN DE CONTRIBUYENTES

Alain Espinoza, en un reciente artículo (International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment, Editorial Emerald, Gran Bretaña, 2023), analiza si el Perú se encuentra preparado para enfrentar desastres naturales como el fenómeno de El Niño y encuentra que la falta de capacidad para hacer frente a las catástrofes es grande tanto a nivel de desarrollo social como de infraestructura preventiva.

Apoyémonos en su análisis: en el mundo y el Perú el principal tipo de desastre natural es el hidrológico. Los desastres hidrológicos ocupan el primer lugar a nivel mundial con un 38.5%; en América del Sur representan un 56.9%.

En el Perú, en los últimos 20 años, se han registrado 87 catástrofes de distinto tipo causadas por inundaciones, terremotos, actividad volcánica, incendios forestales, temperaturas extremas, corrimientos de tierras y sequías; 49 de las 87 catástrofes fueron hidrológicas y causaron la muerte de 1,087 personas.

El Perú presenta una brecha de infraestructura de 110 mil millones de dólares. Esta brecha se mantiene para la infraestructura resiliente. Es decir, en aquella destinada a enfrentar desastres naturales. Con solamente este dato ya podemos ver que nunca estaremos a la altura de los cambios climáticos que llegan cada vez con más fuerza.

Espinoza, además, realiza el diagnóstico de la resiliencia del Perú, utilizando 12 criterios diferentes agrupados. Nosotros elegimos 8 de los 12 y en todos tenemos problemas por resolver. Dicho esto, veamos cuáles son algunas de sus recomendaciones para estar mejor preparados en el futuro:

-Invertir en proyectos de infraestructura necesarios y urgentes, pero que no necesariamente son populares (cambio de paradigma político).

-El gobierno nacional debería incentivar a los gobiernos subnacionales para que soliciten fondos para la gestión de la resiliencia ante los desastres.

-Aplicación de políticas que aborden la corrupción y los problemas sociales, de modo que disminuya la probabilidad de construir en terrenos de alto riesgo.

-Fortalecer asociaciones y redes civiles en la base para que puedan tener una mejor capacidad de prevención, respuesta y mitigación ante un desastre.

-Evaluar la pertinencia de nuevas formas de gobernanza que integren el medio ambiente a las políticas de desarrollo, lo que implica aprender a convivir con la variabilidad climática.

DATO

1,087 fallecidos por catástrofes hidrológicas en 20 años.