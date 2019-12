Para los jóvenes conseguir trabajo no es sencillo. Sin experiencia ni capacitación, con ofertas de empleo de empresas que optan por las habilidades técnicas, se genera un círculo vicioso de desempleo que se traduce en preocupantes cifras y en los mal llamados ‘Ninis’.

‘Ninis’ es el término acuñado a aquellos jóvenes que ni trabajan ni estudian, que pertenecen a un grueso de personas en busca de empleo o una oportunidad de capacitación.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que la población ocupada de 45 y más años creció en 96,500 personas (6.7%), mientras que disminuyó en 86,000 personas para el caso de los jóvenes entre 14 y 24 años (9.6%), entre setiembre y noviembre de este año.

Las cifras son preocupantes y Jonathan López, director Red de Empresas de Forge, cuestiona, además, el término 'Ninis', considerándolo “inadecuado”. Agrega que estos jóvenes que no acceden a trabajos ni estudios no lo hacen por falta de actitud, sino de oportunidades.

"No es por un tema actitudinal, aclaremos eso, es más por un tema de falta de recursos, que no pueden estudiar y obviamente si no tienen estudios no pueden encontrar trabajo", explicó.

Eventuales soluciones

Si las empresas priman la experiencia y los postulantes no la poseen, ¿qué hacer? Se trata de un entrampamiento que solo podrá liberarse con un cambio de mentalidad, de los jóvenes y los empleadores.

“Las habilidades socioemocionales o blandas en cierto modo les va a permitir (a los jóvenes) luchar y prepararse ante una entrevista o postulación para que se valore el tema de la actitud. Lo que se debe demostrar es mucha actitud, las ganas de aprender, eso puede ser muy determinante", explica López, pero sabe que la palabra final la tiene la empresa.

El ejecutivo señaló que aproximadamente 7 de cada 10 empresas les cuesta encontrar el perfil adecuado entre los postulantes y pese a ello no se aventuran a contratar jóvenes sin experiencia, valorando su actitud y buena predisposición.

"Cuando das mayores oportunidades a personas que en cierto modo les cuesta encontrar una buena opción laboral vas a tener una mayor retención, ese es un factor importante y a veces las empresas no lo valoran, les va a permitir tener a una persona bastante fidelizada con la organización y agradecida, lo que hará que esa persona haga posiblemente línea de carrera", dijo.

López finaliza con un mensaje a los empleadores: “las empresas deben tener mayor apertura a confiar en el talento joven, brindar oportunidad, entiendan cómo trabajar con talento joven, renovar los talentos dentro de las organizaciones, con nuevas ideas, perspectivas, actitudes”.