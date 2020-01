Histórica transacción. El fabricante estadounidense de cosméticos Avon anunció el viernes la salida de su director general debido a la compra del grupo por el brasileño Natura Cosméticos. Con esta transacción, Natura pasa a ser el grupo de belleza más grande del mundo.

La combinación de Avon, Natura, The Body Shop y Aesop amplía significativamente el alcance del grupo, multicanal y multimarca, que será líder en la relación directa con el consumidor y llevará belleza para más de 200 millones de consumidores en todo el mundo.

De esta manera, Natura &Co ocupará posiciones de liderazgo en la venta por relaciones, venta on-line y off-line, tanto a través de Avon y Natura, con más de 6.3 millones de consultores y revendedoras. El grupo también tendrá un lugar importante en el formato retail, con más de 3,000 tiendas y una mayor presencia digital en todas las empresas.

Natura &Co tendrá ingresos brutos anuales de más de US$ 10 mil millones, más de 40,000 asociados, un portafolio de productos amplio y complementario en las categorías clave y una presencia global en más de 100 países.

La compañía brasileña espera cerrar este viernes la adquisición de Avon y nombrar al nuevo equipo de dirección que liderará “la siguiente etapa de crecimiento de la empresa”.

Roberto Marques, presidente ejecutivo del Consejo de Administración y principal ejecutivo del Grupo de Natura &Co, comentó: “Además del equipo experimentado, diverso e internacional que anunciamos el día de hoy, me siento orgulloso y privilegiado por conducir los próximos pasos en el camino de Natura &Co. Nuestra aspiración es construir no sólo la mejor empresa de productos de belleza del mundo, sino la mejor empresa de productos de belleza PARA el mundo".

Compra de Avon

En tanto, Avon, con sede en Londres, explica en un comunicado que Jan Zijderveld abandonará su puesto en el momento de la esperada conclusión de la venta de Avon a Natura, abriendo una nueva era para la sociedad estadounidense y sus 130 años de historia.

El presidente ejecutivo de Natura, Roberto Marques, tomará las riendas de Avon.

Natura Cosméticos anunció en mayo la compra del fabricante estadounidense de cosméticos, operación que da origen al cuarto grupo mundial de productos de belleza, con una capitalización de US$ 11,000 millones, detrás del francés L’Oreal, el estadounidense Procter & Gamble y el anglo-holandés Unilever.

En 2017, Natura adquirió la marca británica The Body Shop al gigante mundial de la belleza L’Oreal.

Creado en 1969 y cotizado en bolsa en Brasil desde 2004, Natura es el número uno de los cosméticos brasileños.