Natura cerró la compra de Avon y se convierte en el cuarto grupo mundial de cosméticos

Natura & Co anunció la adquisición de Avon Products, Inc. en una operación que implica el intercambio de acciones, creando el cuarto grupo mundial de productos de belleza, con una capitalización de US$ 11,000 millones.

Como parte de este negocio, se creó un nuevo holding brasileño, Natura Holding S.A. La transacción se realizó sobre la base de 0.300 acciones de Natura Holding por cada acción de Avon.

Los accionistas de Natura &Co serán propietarios del 76% de la compañía combinada, mientras que los accionistas de Avon tendrán aproximadamente el 24%.

Vea también Tipo de cambio cierra estable frente al dólar por flujos compensados

Sobre la base del precio de cierre no influenciado por rumores de Natura del 21 de marzo de 2019, un día antes de la confirmación oficial de las negociaciones, la transacción representa un premio del 28% para los accionistas de Avon e implica un múltiplo de ebitda de 9.5 veces, o de 5.6 veces asumiendo el impacto total de las sinergias esperadas.

Sobre la base de los precios de cierre del 21 de mayo, la transacción valúa el enterprise value de Avon en US$ 3,700 millones.

Al cierre, las acciones de Natura &Co cotizarán en B3 con un 55% de capital en circulación, más allá de las ADRs listadas en la NYSE. Los accionistas de Avon tendrán la opción de recibir ADRs negociados en la NYSE o acciones listadas en B3.

Al cierre de la adquisición, el Consejo Directivo de la compañía combinada estará compuesto por 13 miembros, tres de los cuales serán designados por Avon.

La transacción sigue sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de las autoridades antimonopolio de Brasil y algunas otras jurisdicciones. Se espera el cierre a principios de 2020.

Con la compra, Natura &Co proyecta una facturación bruta anual superior a US$ 10,000 millones, más de 40,000 colaboradores y presencia en 100 países.

Natura &Co espera que la combinación de los negocios resulte en sinergias estimadas entre US$ 150 millones a US$ 250 millones al año, algunas de las cuales serán reinvertidas para mejorar la presencia en canales digitales y sociales, investigación y desarrollo, inciativas de marca, y expansión de la presencia geográfica del grupo.

Según Roberto Marques, presidente ejecutivo del Consejo de Natura &Co: “tras las adquisiciones de Aesop en 2013 y The Body Shop en 2017, Natura &Co está dando otro gran paso, decisivo, para crear un grupo global, multimarca y multicanal, orientado por propósito".

Vea también Fondos indexados reducirían comisiones de afiliados a las AFP, según APEF

"Junto con Natura, tendremos un acceso más amplio a la innovación y a un portafolio de productos, una plataforma digital y de comercio electrónico más fuertes, y datos y herramientas mejoradas para que los representantes lideren el crecimiento y aumenten la generación de valor para los accionistas ", afirma Jan Zijderveld, CEO de Avon.

Juntas, las empresas suman más de 6.3 millones de representantes y consultoras de Avon y de Natura, y 3,200 tiendas.

TE PUEDE INTERESAR: