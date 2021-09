En el Congreso hay dos proyectos que plantean la derogación del decreto de urgencia (DU) 038-2020, que establece medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19, entre las cuales se comprende la suspensión perfecta de labores. A esto se suma que recientemente el Ejecutivo instauró una mesa de trabajo para la eliminación de esta norma.

¿Cuáles serán las consecuencias si las propuestas proceden? Para empezar, Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía (IPE), explicó que el DU permitió a “decenas de miles de empresas ajustar sus recursos humanos a sus necesidades reales”.

“Al DU le queda un mes de vigencia, si al Gobierno no le parece conveniente continuar, bastaba con no prorrogarla”, manifestó.

Trabajadores afectados

El abogado laboralista Ricardo Herrera y el profesor de Economía de la Universidad del Pacífico , Carlos Parodi, coincidieron en que los más perjudicados con la eliminación de la medida son los trabajadores.

“La suspensión perfecta salvó a muchas empresas de quebrar y eliminarla generaría que micro y pequeñas empresas cierren, por lo tanto varias personas se quedarían sin trabajo”, comentó Parodi y agregó que si bien hay negocios que se han aprovechado de la medida, esto también está ligado a la supervisión del Estado.

“En economía las buenas intenciones no bastan y lo que suena bien puede hacer daño. Las cosas no se arreglan eliminando la norma”, expresó.

En tanto, Ricardo Herrera recordó que el año pasado el número de personas que perdió su trabajo alcanzó los 2.5 millones por la emergencia sanitaria, pero la cifra habría sido mayor sin la suspensión.

El sector más afectado por la derogación de la norma, precisó Herrera, sería el turismo, no solo porque cuenta con muchas micro y pequeñas empresas, sino porque atraviesa por una lenta recuperación.

“Si a un hotel pequeño o mediano se le dice que ya no puede seguir en suspensión perfecta, no van a tener ingresos para pagar, lo que va a llevar a la empresa a cerrar y liquidar”, resaltó.

La ley

Por su parte, el profesor de la maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de ESAN, César Puntriano, recordó que si se elimina el DU, aún queda la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que también hace mención que por fuerza mayor y sin necesidad de autorización previa, se puede proceder a aplicar la suspensión temporal perfecta hasta por 90 días.

“Los proyectos eliminan el DU 038, pero si se elimina no significa que no se podrá aplicar la suspensión perfecta. Además, el decreto es más beneficioso para el trabajador. La solución es modificar el DU, pero no derogarlo porque será peor y condena a la empresa a la quiebra”, advirtió.

Tenga en cuenta

-En julio, el Ministerio de Trabajo indicó que han recibido más de 42,000 solicitudes de suspensión perfecta de labores que involucraban a 304,000 trabajadores.

-Esto significó que se otorgaron cerca de S/90 millones en prestaciones económicas.