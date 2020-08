Tal y como lo advertimos hace unas semanas, la situación en Gamarra es cada día más complicada para sus negociantes, y ya se estima que, al cierre del año, la mitad de las empresas quiebren. Richard Foroca, quien desde hace casi 30 años trabaja en el emporio, está viviendo hoy su peor crisis y su negocio de cortinas en estos momentos se encuentra con un “respirador artificial”.

El también presidente de la Sociedad Nacional de Mypes cuenta que lucha para que cada sol que ingresa alcance para pagar el stand que alquila por S/3,000. Tiene deudas, una por S/20,000 que obtuvo antes de la crisis para comprar material para hacer mascarillas, y que hoy no la puede pagar porque “los informales las venden y roban clientes”.

“Los bancos y proveedores nos cobran. A este paso dan ganas de ser informal. Ahora me han puesto una multa por protestar”, resalta.

Pero no es el único afectado. Vicente Barrera, un empresario de jeans, cuenta que antes del estado de emergencia la situación ya era complicada, y hoy tiene días en los que su facturación es cero.

Tiene la ventaja de contar con un local propio, pero tiene otros pagos que incluso no se explica de dónde salieron, como el recibo de luz que en los días que no estuvo trabajando llegó a S/390, es decir, S/120 más que antes de la pandemia. No reclama porque “no podemos luchar contra los grandes” y por ahora “nos aferramos a nuestra fe”, dice.

Otro caso cuyo panorama es oscuro es el de John Canales. Él, hasta antes de la crisis, se dedicaba al rubro de cortinas, sábanas y manteles. Hoy vende zapatillas y toallas, y necesita ganar como mínimo S/1,000 diarios para cubrir sus gastos.

No solo eso. Tuvo que dejar el local que alquilaba a US$1,500 y perder la garantía, y buscar un espacio más pequeño por US$500.

“Las ventas solo son para pagar facturas. Antes vendía a colegios y hoteles, ahora al por menor cuando me buscan por mis redes”, afirmó.

RESPALDO

¿Cuál es la respuesta de la Municipalidad de La Victoria? El alcalde George Forsyth declaró a este diario que el año pasado ordenaron Gamarra a tal punto que no hay informales dentro. Además, afirma que seguirán con la labor de fiscalización para erradicar a los que están alrededor.

“Hay que tomar en cuenta que se apoderan de las vías de México, Aviación, Parinacochas, 28 de Julio y esas son vías metropolitanas. No nos corresponde a nosotros, pero no estamos de brazos cruzados”, aseguró.

Adelantó que harán una feria financiera para que los microempresarios de la zona tengan acceso a Reactiva Perú, pero señaló que el trabajo de ayudar a los comerciantes es también del Gobierno Central, por lo que pidió apoyo.

DATOS:

- Desde el Ministerio de la Producción manifestaron que están evaluando medidas complementarias para apoyar a microempresarios como los de Gamarra, a fin de otorgarles mecanismos de financiamiento.

- Señalaron que para contribuir con la reactivación de los empresarios del emporio y de todas las mypes, han destinado S/988.7 millones a Compras a MyPerú.

VIDEO RECOMENDADO:

Fuegos artificiales iluminaron Monte Fuji