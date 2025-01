Mypes destinan hasta S/6,000 al mes por inseguridad en el país

Debido a la inseguridad ciudadana, hoy las micro y pequeñas empresas (mypes) destinan entre S/5,000 y S/6,000 al mes para protegerse, aseguró el presidente de la Asociación Pyme Perú, Julio Surco.

"Se tiene que pagar por vigilancia las 24 horas del día, cámaras, alarmas, y hay negocios que no tienen muchas ganancias, por lo que prefieren cerrar para no verse afectados", manifestó.

Asimismo, detalló que hace 10 años el desembolso en seguridad alcanzaba los S/1,000 al mes, e incluso, muchos negocios preferían no invertir en este tema porque había "más tranquilidad".

En ese sentido, hizo un llamado al Ejecutivo para que presente una propuesta que sirva a todo el país, y no medidas aisladas como los estados de emergencia que en algunas zonas no generan mucho impacto.

Por su parte, el presidente de Mypes Unidas del Perú, Daniel Hermoza, manifestó que debido a la inseguridad ciudadana, las ventas de los negocios a puertas abiertas también se ven afectadan.

"Hay gente que prefiere comprar por delivery para no salir, eso genera una afectación muy grande porque, por ejemplo, si una persona va a una bodega a comprar un par de cosas, estando ahí adquiere otras y por lo tanto es más ingresos para estos negocios", añadió.

POCA ACCIÓN

Al respecto, el presidente de la Confiep, Alfonso Bustamante Canny, aseguró que se necesita un plan con una estrategia que esté liderada por la presidenta Dina Boluarte, sin embargo, mostró su decepción por las pocas acciones.

"Creo que es hora de cambiar al ministro del Interior, no es posible que no veamos consecuencias ante situación. Nos ha decepcionado que el requerimiento de hacer un plan integrado, pedido que hicimos hace dos años, no ha sido tomado en cuenta", agregó.

Del mismo modo, manifestó que pese a las reuniones que han tenido con la mandataria, ministros y otros miembros del Ejecutivo, hasta la fecha no obtienen una respuesta concreta sobre las soluciones que se tomarán.

"Nos hemos juntado los gremios empresariales con los trabajadores, hemos hecho llamados en conjunto, pero no tenemos nInguna respuesta. En el Ejecutivo no son capaces de establecer un plan o son insensibles y están con la cabeza en otro lado", resaltó.

En cuanto a la participación de los privados, afirmó que mantienen el compromiso de continuar apoyando la lucha contra la inseguridad. "Nosotros no vamos a bajar la guardia, pero lamentablemente repetimos lo mismo y no encontramos resultados diferentes", agregó.

Toda esta situación que puede llevar a la pérdida de vidas, también tiene un impacto en las inversiones privadas así como en el turismo, de acuerdo con el representante de la Confiep.

