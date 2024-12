Mypes advierten que aumento del sueldo mínimo reduce la competitividad

Tras conocerse el incremento del sueldo mínimo en S/130 que regirá a partir del 1 de enero de 2025, el gremio Mypes Unidas del Perú (MUP) se pronunció en contra de este aumento porque se afecta a las micro y pequeñas empresas.

En ese sentido, señaló que el alza de la Remuneración Mínima Vital (RMV) reduce la competitividad de este sector que aún no se recupera del impacto que significó la pandemia de COVID-19.

"Hoy el anuncio del gobierno pone en riesgo la generación de nuevos empleos para el 2025 y nos resta competitividad frente a la informalidad que seguirá copando el mercado con precios más bajos que los formales", manifestaron en un comunicado.

Asimismo, lamentaron que las decisiones políticas estén por encima de la realidad de miles de micro y pequeñas empresas que "aún no reciben los beneficios de una reactivación que no llega" y que no pueden afrontar el aumento del sueldo mínimo.

"Somos conscientes que es necesario que los trabajadores recuperen su capacidad de consumo, pero las condiciones no son las mejores en este momento", añadieron.

Del mismo modo, señalaron que el incremento de la RMV afecta a los pequeños negocios que cumplen con el pago de los beneficios laborales. Además, señalaron que parte de la reactivación del país responde al acceso de los fondos de la AFP y la CTS y no necesariamente a una recuperación de su sector.

