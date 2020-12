Luego que el ministro de Producción, José Luis Chicoma, anunciara que en el 2021 presentará un proyecto para crear una ley permanente de Compras a MYPErú, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) sostuvo que esta futura norma debería llegar a la gran mayoría de micro y pequeñas empresas (mypes).

“En el Perú hay 2 millones 800 mil empresas peruanas formales, de los cuales el 99.8% son mypes, entonces la expectativa de este programa no solamente debe llegar a un universo de 15 mil empresas, sino a un número mayor en Lima y provincias”, refirió el presidente del gremio de la Pequeña Empresa de la CCL, Jorge Ochoa.

El representante de la CCL indicó que como ya hay experiencia en las ventas de textil y metalmecánica, se tiene que ampliar las compras del Estado en otras actividades de bienes y servicios.

“Ahorita se compran productos para la salud y eso es muy poco. Entonces, se debe extender los sectores. Los empresarios de las micro y pequeñas empresas pueden ser socios estratégicos de este programa de manera excelente”, acotó.

Ochoa también precisó que se debe tener en cuenta un instrumento financiero que facilite y garantice la venta a las entidades públicas.

Señaló que en los últimos meses se ha informado a los gremios que existen las compras públicas y se han flexibilizado los requisitos para esta medida.

MÁS EMPLEO

Por su parte, Daniel Hermoza, director de Mypes Unidas del Perú, mencionó que Compras a MYPErú es una buena alternativa, pero en la nueva ley que se plantea sacar adelante se debe recoger lo mejor de las tres normas anteriores que corren en paralelo (DU No. 058-2011, DU No. 075-2020 y DL No. 1414 que no se reglamentó).

“Nosotros proponemos que se mantenga la representatividad de la microempresa, como lo señala el DU No. 058-2011, donde el núcleo ejecutor tiene a tres representantes del Estado, uno de mype y otro de la Sociedad Nacional de Industrias”, puntualizó.

Agregó que con Compras a MYPErú se está recuperando un buen número de empleo a nivel de Lima, pero no se están haciendo las adjudicaciones en provincias.

También pidió al ministro que convoque a los dirigentes de mypes que conocen del tema para realizar propuestas.