El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) aprobó hoy el III Plan Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso 2019 – 2022, un instrumento de articulación multisectorial para la prevención y erradicación de este problema público.

Según define el MTPE, el trabajo forzoso es “todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”. Es decir, cuando el trabajador no puede decidir si trabaja o no, para quién y bajo qué condiciones.

El documento plantea estrategias y líneas de acción orientadas a identificar a las víctimas de trabajo forzoso, y mejorar la respuesta del Estado mediante acciones articuladas tendientes a atenuar el agravio sufrido.

También busca establecer medidas para restituir derechos vulnerados y promover el acceso de manera integral a servicios básicos como son la asistencia legal para las víctimas, la atención en salud y el fortalecimiento de capacidades para el trabajo.

Al respecto, ha establecido cinco ejes estratégicos, que son la prevención (eliminación de los factores de riesgos), la detección (identificación del delito), la atención y sanción (atención integral para las víctimas y sanción para los victimarios), la reintegración (restitución de derechos de las víctimas), y la gestión institucional (se coordina la ejecución de los ejes estratégicos de manera transversal).

Finalmente, con la implementación progresiva del plan se espera reducir la presencia de trabajo forzoso conforme se van identificando las zonas donde se encuentra la población en riesgo y las que están afectadas por este flagelo.

Esta medida fue aprobada vía Decreto Supremo N° 015-2019-TR, publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano.