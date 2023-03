El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) se acogió la propuesta de convenio colectivo realizada la empresa Costeño Alimentos.

Cabe precisar que en mayo del año pasado, el Sindicato Único de Trabajadores de Costeño Alimentos, impulsó que la negociación colectiva 2021-2022 sea resuelta por el MTPE mediante un arbitraje.

De esta manera, el Ministerio declaró “ininteligible la cláusula cuarta y séptima de la propuesta final del Sindicado y dar por no admitida la modificación del monto a otorgarse por bonificación por cierre de pliego lo que refleja una cláusula que no considera los acuerdos ya arribados a través de la autonomía de las partes, motivo por el cual, la propuyesta no es susceptible de ser elegida por instancia arbitral”.

Es así que finaliza un prolongado procedimiento de arbitraje, en el que se ha ha adoptado la propuesta de Costeño Alimentos S.A.C. como convenio colectivo. Este convenio es prácticamente idéntico a lo que fue ofrecido a la comisión negociadora del Sindicato hace casi un año.

Este resultado pone fin a una controversia que se alargó innecesariamente por muchos meses, a pesar de los numerosos intentos de la compañía por llegar a un acuerdo lo antes posible.

