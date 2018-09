Las propuestas planteadas por el Ejecutivo para llevar a cabo una reforma judicial y política serán positivas para atraer inversiones y favorecer una mejora en la calificación crediticia del Perú, sostuvo Jaime Reusche, vicepresidente del Grupo Moody’s Investors Service.

"Las reformas tendrían un efecto importante para las inversiones que apoyan la formación bruta de capital, más que para las financieras, ya que ese tipo de capitales prefiere mayor seguridad de largo plazo, y en este aspecto es crítico mejorar la predictibilidad y transparencia respecto al Estado de derecho y seguridad jurídica", señaló Reusche en entrevista con El Peruano.

Consideró que si bien las reformas "son un paso en la dirección correcta", su implementación y hacer que se cumpla la ley es un proceso que tiene que ser continuo y que tardará varios años.

De otro lado, Reusche dijo que el fortalecimiento de las instituciones en el Perú permitiría que el país cuente con una mejor calificación crediticia para estar al nivel de Chile, que tiene una nota 'A1'.

"[Las reformas] son un elemento necesario, pero no determinante para aumentar la calificación. En ocasiones anteriores hemos detallado de qué manera las débiles instituciones políticas (la corrupción, la debilidad del sistema judicial, las trabas burocráticas, los bajos niveles de educación, los elevados niveles de informalidad, el poco respeto al Estado de derecho y a los contratos, el poco compromiso de la clase política de adoptar reformas estructurales y otros) limitaron la calificación de 'A3' que ostenta el Perú", recordó el representante del Moody's.

En esa línea, Reusche dijo que buenas leyes "no sirven de mucho" si no se respetan y si no le ganan terreno a la corrupción. "El proceso de sanar estas deficiencias institucionales debería internalizarse como política de Estado, y tener evidencia de que las reformas efectivamente transformen el Poder Judicial en uno más transparente", acotó.

Crecimiento y déficit fiscal

Reusche sostuvo que actualmente la demanda interna se ha convertido en el motor más importante para el crecimiento de la economía peruana, lo cual hace que la expansión de la actividad sea "sostenible y de mejor calidad".

También destacó la recuperación de la recaudación tributaria para conseguir mejores resultados fiscales.

"Lo que hay que resaltar es que el buen desempeño es explicado principalmente por la recuperación de los ingresos tributarios. Esto deja las cuentas fiscales en una situación excelente, en la cual el déficit fiscal se reduce, pero sin tener que recortar el gasto y, sobre todo, manteniendo un ritmo creciente del gasto en inversión pública. En otras palabras, se reduce el déficit fiscal sin quitarle apoyo a la recuperación económica", añadió.