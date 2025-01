Monto de OPA de Puerto de Chancay no llegó ni a tres dólares ¿por qué se resisten los inversores?

Ayer se llevó a cabo la oferta de compra de acciones clase A de Inversiones Portuarias Chancay (IPCHAC1), que por regulación Transition Metals debía hacer tras la compra del paquete de acciones de Volcan a Glencore.

Esta Oferta Pública de Adquisición (OPA) se realizó con el precio mínimo que Diviso Sociedad Agente de Bolsa estimó, tras ganar la buena pro para este cometido. Según el informe de valorización de Diviso, el precio mínimo de las acciones de IPCHAC1 asciende a US$0.0657.

De acuerdo con los resultados de esta operación, Transition Metals se adjudicó apenas un monto total de US$2.64, es decir, ni tres dólares, luego que pudo comprar solo 44 acciones a dicho precio mínimo.

Si partimos que el puerto de Chancay es una operación que todavía no ha empezado a operar, por lo que los llamados fundamentos para determinar su valor no existen, ¿por qué los accionistas desistieron de vender?

Precio del mercado mayor

Para los especialistas, la operación no se dio porque el comprador solo ofreció pagar el precio mínimo de IPCHAC1 y dicho valor está bastante por debajo del que actualmente la acción cotiza en el mercado.

Con fecha del 16 de enero de este año, las acciones de IPCHAC1cerraron a un precio de S/2.30 en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), que al tipo de cambio contable publicado por la SBS es equivalente a US$0.86. En contraste, el precio mínimo que ofreció pagar Transition Metals (US$0.0657) es apenas 7.68% del valor de mercado. Incluso, este precio mínimo es inferior al precio inicial con el que IPCHAC1 entró a cotizar en la BVL, que fue de S/0.55 (US$0.15 al tipo de cambio de ayer), según la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

“El precio de mercado de las acciones (IPCHAC1) superaba el precio establecido por la entidad valorizadora para la OPA, por tanto, ningún ser racional e informado vendería al precio de la OPA si puede vender en el mercado a un precio mayor”, dijo Alberto Arispe, gerente general de Kallpa Securities SAB.

A la misma conclusión llegó Jorge Ramos, gerente general de BBVA Bolsa SAB. Según Ramos, la principal razón de Transition Metals para comprar fue la de cumplir con la regulación, más que aspirar a tener una mayor inversión en IPCH, por lo que no tuvo incentivos para ofrecer un precio mayor al mínimo.

Ramos agregó que en los actuales tenedores de los títulos de IPCH sucedió lo mismo, porque de estar interesados en vender les convendría más hacerlo en la bolsa en que el precio es mayor al de la OPA.

“(El resultado de la OPA de IPCHA1) significa que los precios de la OPA que fueron definidos por Diviso no han atraído a nadie, porque los precios en bolsa son superiores. Era muy lógico que poca gente iba a vender a los precios de la OPA”, sostuvo el economista Ivan Alonso a Perú21.

Expectativa

Por otro lado, el hecho de que los tenedores de IPCH no hayan querido vender también significa que la expectativa que tienen sobre el valor de estos títulos es mayor.

“Evidentemente, el mercado considera que el precio establecido por la entidad valorizadora no refleja los fundamentos de la empresa (IPCH) y por ello, no han tomado en cuenta esa valorización”, señaló Arispe.

“Eso quiere decir que la gente tiene expectativas más favorables sobre la cotización del puerto que el precio de la OPA implica”, agrega Alonso.

Sin embargo, Ramos afirmó que se debe tener cuidado con las expectativas de los inversionistas. En primer lugar, se refirió a la posibilidad de que las acciones de IPCHAC1 se puedan vender en rueda de bolsa a un precio mayor, debido a que el título no necesariamente se comercializa con regularidad en la bolsa.

Según el último boletín de la BVL, la frecuencia de negociación de las acciones de IPCHAC1 es 15%, es decir, por cada 100 ruedas en la BVL, solo en 15 cotiza la acción. Por ejemplo, esta no ha vuelto a transar desde el 16 de enero, de ahí que se le considere ilíquida por su complejidad para transar.

“Con lo cual, si el inversionista quisiera vender tampoco lo puede hacer”, dijo Ramos.

A ello se debe agregar que no necesariamente la acción va a cotizar o se va a vender al precio vigente en el mercado.

Lo que sigue

Para Ramos, lo que sigue ahora para los inversionistas es informarse sobre el verdadero valor fundamental de las acciones de IPCHAC1 y si el actual precio ya incorporó el porvenir del puerto.

Indicó que el gran problema que se tiene en el caso de esta acción es que al no contar con estados financieros es difícil valorizarla, por ello, están negociando por debajo de sus precios máximos.

Ramos sostuvo que, por esta razón, en BBVA Bolsa las acciones de IPCHAC1 están clasificadas dentro del bloque de inversiones especulativas.

“La recomendación para las personas es tener cuidado con estas inversiones del tipo especulativas. Deben informarse para saber si el precio que está en el mercado justifica o no”, comentó tras destacar la importancia de que las personas exijan esa información a su sociedad agente de bolsa.

El economista Ivan Alonso sugirió que el término especulativo no debe verse con una connotación negativa, ya que per se las inversiones en bolsa o los precios de las acciones en bolsa se basan en la creencia de los inversionistas. Dijo que en el caso de IPCH, debe verse especulativa por el hecho de que no tienen historia o registro como empresa, mientras que la expectativa de la gente sobre su valor es bastante alta y pueden o no tener razón.

