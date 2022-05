Moda responsable e inclusiva “Ahora el consumidor quiere ser escuchado”

Brenda Durand – Empresaria, diseñadora e influencer

La pandemia trajo grandes desafíos y una nueva forma de vender y comprar moda. Las marcas y los consumidores han cambiado, y se empieza a consumir moda de manera diferente: cada vez con mayor responsabilidad e inclusividad. En este contexto el slow fashion (moda lenta) toma mayor protagonismo: prendas de mayor calidad, cómodas y exclusivas son las preferidas de las mujeres, quienes sienten que su inversión vale la pena, y visten prendas que las representen sea por su talla, sus roles, sus valores y su compromiso con el entorno.

Esta realidad pasa en el mundo y por supuesto en Perú. El Slow fashion engloba muchas cosas positivas desde trabajo digno en toda la cadena de producción hasta la calidad y exclusividad de las prendas que responden a un precio justo. Son las propias clientas quienes exigen atributos como prendas duraderas, que no se encojan, no destiñan, de excelentes acabados; además, que no pasen de moda y sean atemporales (usar en diferentes estaciones del año).

Así como en su momento la propuesta fast fashion (moda rápida) llegó para cubrir una demanda de baja calidad y precios bajos, impactando de manera negativa a los emprendimientos locales; la pandemia nos ha hecho priorizar en lo que es realmente importante. Desde un empleo formal para mejorar la economía de los hogares, como invertir en cosas que nos sirvan realmente y nos duren. La gente reflexiona y se pregunta ¿si costó barato, alguien pagó el precio? ¿Esto se me va a romper rápido? ¿Cuándo me lo volveré a poner? ¿esto es un producto peruano o importado?

En Perú, la industria de fast fashion emplea a mujeres, muchas venezolanas, quienes trabajan por día, no tienen refrigerio, ni planilla, ni seguro. Trabajos en condiciones infrahumanas visto como una nueva esclavitud moderna. Su producción a escalas industriales resulta contaminante. Mucha merma que no se sabe dónde termina, muy probablemente en la basura y por ende al océano a desintegrarse por siglos.

Respecto a la inclusividad, se asocia a tener un aporte o voz influyente en la industria de la moda. Por años, las marcas han usado un estereotipo de mujer delgada, de estatura alta y generalmente blancas. Existen muchos diseñadores peruanos que las usan como referentes cuando en nuestra realidad ese estereotipo es una minoría. En la industria de la moda muchos olvidan en el camino que lo que se vende es autoestima e identidad personal.

En este propósito, es importante tener una mirada humana. El consumidor quiere ser escuchado y las marcas tienen la posibilidad de hacerlo a través de las redes sociales. Quiere sentir que ha participado tomando decisiones en el proceso creativo y que recibe una prenda que está hecha para su cuerpo, en la medida y diseño que sugirió. Y en esta satisfacción es cuando el consumidor se convierte en el mejor referente de la marca.

Una marca transmite sentimientos y valores, por tanto conocer y escuchar a su público es fundamental para cualquier negocio. Las mujeres han cambiado y la moda también, le hablamos a mujeres reales -que no tienen esas características físicas que nos imponen la mayoría de las marcas- son económicamente independientes y empáticas, de personalidad determinante que preservan valores quienes buscan marcas igual a ellas. ¿y tú te sientes escuchado por las marcas que consumes?