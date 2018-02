Minsa pone en agenda la ley de etiquetado

El titular del Ministerio de Salud ( Minsa ), Abel Salinas, sostuvo que su cartera revisará si tiene facultad para aprobar el Manual de Advertencias Publicitarias , en el cual se estipula el tipo de etiquetado que deben tener los productos altos en sodio, grasa o azúcar. “El modelo octogonal es parte de nuestra propuesta y claramente lo hemos asumido”, sostuvo.

Según el Minsa, el manual debía ser oficializado en noviembre de 2017; sin embargo, dos comisiones en el Congreso aprobaron cambios en el mismo, lo que atrasó su aprobación e implementación.

El ministro Salinas señaló que “se revisará la posibilidad normativa que tenemos para poder promulgar de una vez el reglamento; no sé si sea suficiente con una resolución ministerial, pero si es ese el espacio, a mí no me temblará la mano”.

Como se recuerda, la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable dispone la creación de un manual en el que se detallen las dimensiones, colores y mensajes que deben tener las etiquetas que ayudarían a que las familias tengan mayor información sobre los productos a consumir.

PACTO POR LA SALUD



Por otro lado, Salinas anunció que el 8 de febrero convocará un Pacto por la Salud ante el Consejo Nacional de Salud (CNS) con motivo de involucrar a todos los agentes del sector (colegios profesionales, los gremios, sindicatos, agrupaciones de pacientes) a comprometerse con los cambios para la construcción de un sistema eficiente.

El acuerdo se centra en tres pilares: salud de las personas, recursos humanos en salud y sistema de salud.

TENGA EN CUENTA



- El 15 de noviembre de 2017 se aprobó en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso el controversial etiquetado “semáforo”, el cual contiene cifras y porcentajes de sodio, grasa o azúcar en los productos.