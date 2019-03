Ministro de la Producción: Para el Perú "el pisco chileno no existe"

El ministro de la Producción , Raúl Pérez Reyes, remarcó que para nuestro país "el pisco chileno no existe" y que dicha nación solo elabora aguardiente de uva, por lo que descartó de plano compartir la denominación de origen del pisco.

"No hay forma que podamos compartir la denominación de origen (del pisco). Es como que le pidamos a Francia que comparta su denominación de origen del champagne. No es posible. Para nosotros el pisco chileno no existe", señaló en diálogo con Canal N.

Tras enfatizar que el pisco peruano implica hablar de peruanidad por un tema de geografía, el titular de Produce pidió a Chile dejar de lado la pretensión de llamar pisco a su aguardiente de uva.

"Creo que podrían ponerle el nombre que ellos deseen y que guarde relación con el aguardiente de uva. En el caso nuestro, está claro que está asociado a lo que nosotros llamamos pisco, que es la denominación de origen", refirió.

Pérez Reyes recordó que el planteamiento de Chile fue realizado durante una reunión entre los ministros de Agricultura y que al Perú no le ha llegado ninguna propuesta formal sobre el tema.

"Nosotros no podemos compartir la denominación de origen del pisco porque está asociado a nuestro espacio geográfico. Estamos hablando de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, donde se produce el pisco asociado a uvas pisqueras", anotó.

Finalmente, el ministro informó que Chile sigue siendo el primer destino de las exportaciones del pisco peruano, seguido de Estados Unidos y España.

Como se recuerda, el ministro de Agricultura de Chile, Antonio Walker, propuso a su par peruano, Gustavo Mostajo, una solución en la disputa sobre el uso exclusivo de la denominación de origen del pisco durante su viaje a Lima, la semana pasada.

"Nuestra propuesta fue que los dos países nos complementemos y reconozcamos la denominación de origen de ambos países en los mercados internacionales", contó el ministro en referencia a lo que le planteó a Mostajo.

Walker precisó que la disputa histórica de ambos países genera gastos considerables debido a los litigios que inician en cada mercado internacional, tal como ocurre actualmente en la India y Tailandia.

