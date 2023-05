El titular del Ministerio de Economía (MEF), Alex Contreras, participará hoy en el Foro Perú, Perspectivas para la Economía y el Comercio en Nueva York y comenzará una serie de reuniones con inversionistas en dicha ciudad para exponer ante ellos las oportunidades de inversión que hay en el país, así como las perspectivas económicas del Perú.

Además, según el MEF, Contreras también participará en un encuentro con empresas gestoras de activos de inversiones en todo el mundo, interesadas en nuevas oportunidades en un escenario internacional complejo.

“Perú tiene la economía más sólida de la región. Una moneda estable, baja deuda, bajos niveles de déficit, altos niveles de reservas internacionales, es una economía resiliente. Hemos tomado medidas que están permitiendo que la recuperación de la actividad económica sea sostenida, el país cumple con sus políticas macroeconómicas y fiscales. Hay posibilidades que los flujos de inversión que salieron en el período 2021-2022 ante riesgos por el cambio de modelo, riesgos de políticas populistas, puedan regresar. Esa es la apuesta del MEF, de este Gobierno, tratar de transmitir confianza”, comentó el ministro Contreras.

Contreras, que es parte de la delegación de funcionarios y empresarios que están en Nueva York por los 50 años de la Asociación de Exportadores, también participará en la Ceremonia del Toque de Campana en la Bolsa de Valores de Nueva York y se reunirá el martes con la Americas Society and Council of the Americas, entidad que reúne a las más importantes firmas estadounidenses y globales interesadas en América Latina.