Ministro de Comercio Exterior afirmó que intensas lluvias no afectaron niveles de agroexportaciones peruanas

El ministro de Comercio Exterior y Turismo , Edgar Vásquez, afirmó que las intensas lluvias registradas en varias regiones del interior del país no han afectado los niveles de agroexportaciones previstos en lo que va del año.



En una entrevista a Radio Nacional, Vásquez indicó que las zonas de exportación no han presentado afectaciones que generen un impacto negativo.

Asimismo, explicó que las grandes empresas exportadoras poseen extensas áreas con infraestructura de calidad y mecanismos que les permiten minimizar los efectos de las lluvias.

El ministró recordó lo sucedido por el fenómeno del niño costero en el 2017 y comentó que las inundaciones generadas por ese Fenómeno no afectaron las grandes extensiones agroexportadoras. “Los eventos que ocurrieron hace un par de años, que fueron de mayor magnitud, no impactaron el sector exportador y aquí tengo que mencionar que la mayor parte de afectación en el sector agropecuario se dio en pequeñas parcelas”, indicó.

“Entonces no hubo una mayor afectación el 2017 y no los hay en lo que va del año; ello no significa por supuesto que no estemos atentos a cualquier factor que pueda perjudicar al exportador”, anotó.



Por otro lado, el ministro aprovechó la entrevista para solidarizarse con los damnificados de las diferentes zonas del país que están siendo azotadas con intensas lluvias. “Permíteme solidarizarme con todas las víctimas que existen en estos momentos tanto en el sur como en el norte del país”, expresó.



