Ministro Arista confirma que déficit no alcanzará la regla fiscal

El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, confirmó que por segundo año consecutivo el Perú no cumplirá la regla fiscal que establece que el déficit alcance el 2.8% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2024.

Mira: CCL insta al Congreso a aprobar marco de Zonas Económicas Especiales

"Nuestro déficit para el próximo año será de 2% del PBI, y este año un poco más de 2.8% (del PBI)", manifestó el funcionario tras su salida del Congreso de la República, a donde llegó para participar de la Comisión de Presupuesto.

Para 2024, la meta fiscal es que se alcance un 2.8% del PBI. Dicho porcentaje fue modificado hace algunos meses porque inicialmente se esperaba que sea de 2% este año. Hasta octubre, se registraron cinco meses consecutivos en 4% del PBI.

PETROPERÚ

El ministro también manifestó que el apoyo financiero a Petroperú no afectará la meta fiscal en el corto plazo, no obstante, advirtió que sí existe una posibilidad de que haya un impacto más adelante, en caso no se recupere la empresa estatal.

"En el largo plazo, asumiendo que Petroperú no se reactive o no logre recuperarse, afectaría el espacio fiscal que tiene el nivel de deuda", manifestó el funcionario.

Por otro lado, señaló que ya se reunieron con los directores de Petroperú el último marte y que recibieron de ellos una presentación "todavía incompleta". "Nosotros esperamos más detalles y queremos al mismo tiempo plazos, medidas, acciones y sobretodo queremos resultados", añadió.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO