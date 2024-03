El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, se ha propuesto acabar con los gastos innecesarios que realizan las instituciones públicas, para lo cual dijo que hará una “reducción o liposucción” al presupuesto.

Manifestó que dicha propuesta ya fue elevada al Consejo de Ministros, pero que no se ha publicado porque otros ministros han manifestado que quieren hacer aportes al plan. “La idea está en prescindir de algunos gastos que no ayudan a la gestión”, aseguró. A modo de ejemplo, manifestó que hay instituciones donde se otorgan uniformes hasta dos veces al año, y a los trabajadores que no los quieren les ofrece dinero en efectivo.

“Hay que ir reduciendo esas pequeñas cosas (gastos) que cuando se multiplican por el número de funcionarios, salen cifras significativas”, resaltó.

Sin embargo, lamentó que estos recortes no alcancen al Congreso, a pesar de los gastos en bonos y canastas que realizan los ‘padres de la patria’. “Lamentablemente en el Congreso tienen autonomía, es decir que no se puede legislar sobre ellos. (…) Pueden hacer con su presupuesto lo mejor que crean conveniente”, resaltó.

Asimismo, señaló que una de las metas del MEF es incrementar la recaudación en uno de los dos puntos del PBI que perdieron el año pasado. En 2023, los ingresos tributarios sumaron S/147,246 millones, lo que significó una caída de más del 12% en comparación con 2022.

PUERTO DE CHANCAY

En otro momento, José Arista manifestó que apuntan a crear una zona económica especial para el desarrollo del Puerto de Chancay e indicó que ya Brasil ha manifestado su interés por sacar productos desde este terminal y estrechar vínculos con Perú.

DATOS

El ministro Arista indicó que si bien la Municipalidad de Lima tiene un programa de endeudamiento de S/4,000 millones, registra un sobreendeudamiento.

Gerardo López, jefe de la Sunat, indicó estar de acuerdo con que Netflix pague impuestos en el país.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.