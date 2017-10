Ministerio de Economía entregará S/544 millones a alcaldías

Mediante el Decreto Supremo N° 308-2017-EF, publicado en el diario El Peruano, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la transferencia de S/544’331,945 para los municipios que cumplieron las metas al 31 de julio de 2017.

Según la norma, la transferencia es un incentivo para que los gobiernos locales mejoren sus gestiones.

Las municipalidades beneficiadas (entre provinciales y distritales) son 1,869, las cuales reciben financiamiento del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), según lo indica la Ley N° 29332, que crea el plan de incentivos.

La transferencia a los municipios se realizará dentro de los 5 días calendario a partir de la vigencia del decreto supremo. Los recursos no pueden ser destinados a gastos que no sean adquisición de activos no financieros.

Objetivos

El Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal tiene como objetivos: (i) mejorar los niveles de recaudación y la gestión de los tributos municipales; (ii) mejorar la ejecución de proyectos de inversión pública; (iii) reducir la desnutrición crónica infantil; (iv) simplificar trámites generando condiciones favorables para el clima de negocios; (v) mejorar la provisión de servicios públicos locales prestados por los gobiernos locales; y (vi) prevenir riesgos de desastres.

Dato

- El Poder Ejecutivo está autorizado a financiar el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal hasta por la suma de S/1,100 millones.