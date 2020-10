Las actividades económicas están retomando de a pocos su ritmo previo a la crisis sanitaria. La minería no es ajena a esta situación y es por eso que el titular del Ministerio de Energía y Minas, Luis Miguel Incháustegui, espera que entre noviembre y diciembre de este año se reactive el total de las operaciones de este sector.

En declaraciones a los representantes de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), indicó que hasta el 19 de setiembre se habían reportado 4,193 casos de trabajadores mineros que dieron positivo al COVID-19.

“Lo primero (para el Gobierno) es la salud de los trabajadores y de las comunidades cercanas (a los proyectos)”, resaltó el funcionario, quien aseguró que están “haciendo el mayor esfuerzo” para mitigar el impacto del virus en el sector que encabeza.

Por otro lado, el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que entre enero y agosto se registró una inversión minera de US$2,557 millones. Este monto fue destinado principalmente a la continuación de proyectos de construcción como el de Quellaveco (Moquegua) y Toromocho (Junín).

Otro punto que se está recuperando es la producción de minerales. Por ejemplo, el ministro explicó que la de oro avanzó 20% en el octavo mes del año respecto a julio, y la de plata 16%.

En el caso del cobre, aunque sus niveles están cercanos a los registrados antes de la pandemia, Luis Miguel Incháustegui manifestó que en agosto se habría registrado un retroceso de 2.5% respecto al mes previo.

“A fin de año habrá una producción menor de cobre, pero calculamos que para el próximo año se recuperará el nivel, una vez que las empresas puedan operar al 100%”, detalló.

“Situación dramática”

Por otro lado, Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), advirtió que la situación de la industria hidrocarburífera es “dramática”.

“De los 26 contratos en producción, 15 de ellos se encuentran con actividades suspendidas debido a las medidas adoptadas por la pandemia del COVID-19 y a la conflictividad social”, expresó.

Asimismo, aseguró que ninguna empresa del sector está en contra de las labores de fiscalización del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

No obstante, el representante del gremio resaltó que el organismo no puede “transgredir” el fallo de un arbitraje internacional, que señaló que a Pluspetrol Norte S.A. no le corresponde asumir responsabilidad de pasivos preexistentes cuando tuvo a su cargo la operación del otrora Lote 1AB.

Tenga en cuenta

-El ministro de Energía y Minas reiteró que el empleo directo en minería creció 7% en agosto respecto a julio y llegó hasta 171,577 trabajadores.

-Este sector tiene una cartera que asciende a US$57,000 millones hasta el año 2028.

-El ministro indicó que esperan que proyectos por US$3,400 millones puedan empezar en julio de 2021.