Del 29 de mayo al 1 de junio se llevará a cabo la I Conferencia Mundial de Cobre, Expocobre 2023, en el cual se analizarán los retos y desafíos tecnológicos que afronta este metal.

Entre los temas que se abordarán está la descarbonización, el mayor riesgo geopolítico, la postergación de proyectos de capital, la innovación tecnológica, así como los pocos descubrimientos y la baja inversión han dejado una falta de activos de cobre de alta ley con una vida útil significativa.

La conferencia contará con la participación de destacados profesionales como Edgardo Orderique, gerente general de Operaciones de Minera Las Bambas; Carlos Cotera, gerente general de Compañía Minera Antapaccay; Javier del Río, Senior VP South America and USA Business Units - Hudbay Minerals Inc.; Francisco Lecaros, presidente de la Fundación Minera de Chile, y Fernando Samanez, VP & Head of Minerals Sales MA South America en Metso.

En tanto, la conferencia magistral se desarrollará el lunes 29. Ese mismo día también se llevarán a cabo presentaciones del International Council on Mining and Metals-ICMM, Southern Perú, la Embajada de Australia en Perú y Bolivia, entre otros. Por la mañana, es importante mencionar, se inaugurará la Feria Expocobre 2023, con un cóctel y bailes típicos.

Cabe mencionar que mediante Resolución Secretarial No 0236-2023-RE, el Ministerio de Relaciones Exteriores oficializó la realización de la I Conferencia Mundial de Cobre +Expo-Expocobre 2023, que tendrá una feria de exhibición de más de 10,000 m2, con más de 100 stands de prestigiosas compañías del sector.