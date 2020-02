La rápida propagación del coronavirus (covid-19) en Italia no solo generó que este país contara ya siete muertos al inicio de esta semana, sino que contagió la incertidumbre a los inversionistas de la Bolsa de Milán y, con ello, a los de las principales plazas de la Unión Europea (UE), Asia y EE.UU, que cerraron ayer en rojo.

La mayor caída se observó en la Bolsa de Milán, que culminó el lunes con una contracción de 5.43%. Esto, sumado a las pérdidas de las plazas de Madrid (-4.07), Fráncfort (-4.01%) y Londres (-3.34%), ocasionó que los mercados europeos registraran su peor día desde 2016.

El impacto también llegó a Wall Street y a la misma Bolsa de Valores de Lima (BVL), que cayeron 3.56% y 2.06%, respectivamente. Este panorama revelaría el temor de los inversionistas ante el incremento de los contagios, cuando se creía inicialmente que habría un mayor control de estos.

Emiliano Cáceres, CEO de la Asociación de Sociedades de Agentes de Bolsa del Perú (ASAB), explicó a Perú21: “La noticia de hoy sobre lo que ha ocurrido en Italia y en Corea del Sur hace pensar que esto (el control de los contagios) va tomar más tiempo. El nivel de información con la que se cuenta y lo poco predecible de una situación como esta pueden ser elementos que contribuyan a la volatilidad en los mercados en los siguientes días”.

En ese contexto, un mejor control o descenso en el ritmo de contagios, explica Cáceres, ayudaría a calmar la incertidumbre en los mercados.

Efecto en exportación

Lo sucedido recientemente también evidenciaría un sinceramiento respecto a las expectativas de crecimiento para la economía China en este año, que en caso de desacelerarse afectaría a la mayoría de países, incluyendo al Perú, debido a que el gigante asiático es el principal destino de las exportaciones mineras.

“Actualmente, las acciones de empresas de tecnología y aviación están entre las más golpeadas. Puede que eso también lo veamos en nuestra bolsa local porque nosotros somos exportadores de materias primas que compran las empresas chinas de manufactura”, precisó Cáceres.

En el caso de Europa, aún no es claro cómo podría impactar un incremento de los contagios en las exportaciones peruanas.

No obstante, el ex viceministro de Comercio Exterior del Perú, Luis Alonso García, ensayó una respuesta: “En los alimentos, fundamentalmente. Lo que podría suceder adelante es que algunos países sean más estrictos en temas de orden sanitario”. A pesar de esto, García aclara que aún no puede hablarse de un impacto, puesto que el Perú y América Latina aún no están en el área de riesgo, por el momento.

Tenga en cuenta

-El turismo es un sector que podría afectarse. La agencia de viajes Embark Beyond, reportó a Bloomberg que el 75% de sus viajeros canceló planes para febrero y marzo.

-No existe una estimación del efecto que podría tener una expansión del virus en Europa en el turismo local, pero el continente aportó 566,693 visitas en 2018, sin contar las de Escandinavia, Portugal y Europa del Este.