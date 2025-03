Otro disparate del Minem: Ministro Montero afirmó estar de acuerdo con que BCR compre oro a mineros

Hace unos meses, la ignorancia sobre el rol del BCR se exhibió sin pudor en el Congreso. Ahora, el Ejecutivo demuestra que no piensa quedarse atrás, dejando en evidencia su desconocimiento sobre la finalidad del BCR y lo que dice la Carta Magna de esta institución.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, aseveró que no considera un desafío para el banco central la compra de oro a los mineros formales, argumentando que otros bancos centrales en el mundo ya lo hacen.

Si había dudas sobre su ignorancia del rol del BCR, él mismo se encargó de desnudarla: "El Banco Central puede cambiar dólares por oro al fondo minero que vende su oro y se lo puede comprar directamente. ¿Por qué el Banco Central se tiene que transformar en un comprador cuando puede cambiar activos líquidos sin problemas? Lo puede hacer y lo hace siempre. No creo que eso sea un desafío", aseveró.

Enseñándole al ministro con frijolitos

Según la Constitución, una de las funciones de la autoridad monetaria es administrar las reservas internacionales. Estas están compuestas por recursos provenientes de los depósitos en dólares que los bancos comerciales tienen en sus cuentas del banco central, los depósitos en dólares del fisco y los dólares que el BCR compra con emisión monetaria.

El propósito detrás del BCR de administrar estas reservas es respaldar la confianza en el sol, evitar movimientos drásticos del tipo de cambio, respaldar las importaciones, brindar confianza sobre la capacidad del país para honrar los pagos de su deuda externa y prevenir crisis ante retiros significativos de depósitos en dólares de los bancos.

Por ello, el BCR tiene como política de administración de estos recursos: preservar el capital y garantizar su liquidez. Además, invierte las reservas internacionales principalmente en activos seguros en dólares, debido a que una parte significativa de nuestra deuda externa y de nuestro comercio internacional está denominado en dicha divisa.

Otro aspecto a considerar es que el BCR goza de autonomía para que sus decisiones se puedan orientar exclusivamente a cumplir con el mandato constitucional de preservar la estabilidad monetaria. Con lo cual, no es su rol asegurar las ventas a ningún sector económico ni tampoco formalizarlo.

“Se está yendo en contra de la independencia del BCR claramente. Suena absurdo poner en riesgo la independencia del BCR para forzarlo a comprar oro. No se sabe quién va a determinar el precio, quién determina la cantidad, cómo sabes cuándo el BCR debe comprar, etc. No suena en absoluto razonable lo que se está buscando”, sostuvo Marco Ortiz, profesor asociado de la Universidad del Pacífico.

“El banco central para administrar las reservas toma criterios técnicos. No toma decisiones en función de intereses particulares o de sectores, sino toma decisiones a nivel de interés nacional macroeconómico”, dijo Hugo Perea, economista jefe para Perú de BBVA Research.

