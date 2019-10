Seis proyectos mineros con una inversión conjunta de US$ 3,959 millones iniciarían trabajos de construcción durante el 2020, señaló hoy el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

El objetivo es dinamizar la continuidad de los aportes de la actividad minera hacia las regiones del país para el cierre de brechas sociales y desarrollo de las poblaciones.

En la última edición del Boletín Estadístico Minero, el Minem detalló que en la cartera de proyectos greenfield previstos para el siguiente año están: Optimización Inmaculada (US$ 136 millones), Ampliación Pachapaqui (US$ 117 millones), Integración Coroccohuayco (US$ 590 millones) y Yanacocha Sulfuros (US$ 2,100 millones).

Mientras que entre los proyectos brownfield figuran Corani (US$ 585 millones) y San Gabriel (Ex Chucapaca) (US$ 431 millones).

Los proyectos greenfield se refieren a aquellos que comenzarán desde cero o van a ser alteradas en su totalidad. Por ejemplo, una nueva mina o demoler las instalaciones de una refinería y construir otra. En el caso de los brownfield, se refiere a mejoras o modificaciones de instalaciones ya existentes.

Las obras mencionadas anteriormente forman parte de la actual Cartera de Proyectos de Construcción de Mina 2019, que consta de 48 proyectos ubicados en 17 regiones del país con inversiones que suman US$ 57,772 millones en total.

De ese total, se proyecta que para el período 2019-2022 las inversiones sumarán US$ 11,754 millones, lo cual representa el 20.3% del monto global previsto en la actual cartera.